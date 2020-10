Karl-Heinz Rummenigge fürchtet um die Zukunft des Fußballs

Karl-Heinz Rummenigge schlägt Alarm angesichts der teilweise verheerenden Auswirkungen der Koronapandemie auf den Fußball. “Die Zukunft des Fußballs liegt wirklich auf Sand. Ich weiß nicht, wie lange es dauern kann. Es ist alles sehr traurig”, sagte Bayern München-CEO. Foto am Sonntag.

Selbst der deutsche Marktführer hat große finanzielle Probleme, weil die Öffentlichkeit nicht zurückgekehrt ist. Die Gehälter würden “normal” wieder ausgezahlt, “aber wir müssen in diesem Geschäftsjahr kämpfen. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, zum ersten Mal in meinen 19 Jahren als CEO zu verlieren”, sagte Rummenigge (65).

Wenn der Champions-League-Sieger bis zum Ende der Saison vor leeren Reihen spielen muss, erwartet er “rund 100 Millionen Euro weniger Einkommen. Jeder Verein in Europa verliert in einer Saison ohne Zuschauer zwischen 50 und 200 Millionen Euro.” Wie lange ein Fußballverein dauern kann, kann man an fünf Fingern zählen. “

“Dann erleidet der Fußball großen Schaden”

Gerüchten zufolge sind “einige Clubs in diesem Land bereits vom Bankrott bedroht”. Sollte die Saison wegen einer zweiten Welle überhaupt abgebrochen werden müssen, “würden mehrere Bundesliga-Vereine nicht überleben”, sagte er: “Mehrere! Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesliga in Zukunft in ihrer jetzigen Form bleiben könnte. existieren.”

Auf der Suche nach dem König des Wettbewerbs! Registrieren Sie sich jetzt für das SPORT1-Vorhersagespiel

Die Folgen für die Bedeutung des Sports sind schlimmer als finanziell. “Ich mache mir große Sorgen um die Fußballkultur. Wenn wir bald keine Fans mehr in den Stadien haben, befürchte ich, dass der Fußball ernsthaft beschädigt wird.” Was ihn am meisten beunruhigt, ist, dass die Öffentlichkeit entwöhnt werden kann und nicht nach Corona zurückkommt.

Rummenigge sieht auch das Image des Deutschen Fußball-Verbandes als stark beschädigt an und beschuldigt den Verband der Profitgier. “Geld, Marketing und Politik haben Priorität, Fußball jedoch nicht”, sagte er fordernd. “Der DFB muss dringend in ruhige Gewässer zurückkehren. Das ist die Hauptaufgabe von Präsident Fritz Keller.”

Rummenigge kritisiert den DFB

Der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft bezeugte seit dem Triumph der Weltmeisterschaft 2014 eine “gewisse Wertänderung” für den Verband: “Es wurde versucht, diesen großen Erfolg finanziell zu nutzen. Mit großen neuen Patenschaften und vielem mehr. . ” Er wusste von den Münchner Nationalspielern, dass sie “mehr Sponsoring-Deals” am Rande internationaler Spiele machen mussten.

Der CHECK24 Doppelsieg mit Reiner Calmund, Daniel Baier und Marcel Reif am Sonntag ab 11 Uhr im Fernsehen auf SPORT1

Der Nationaltrainer ist auch ein Opfer finanzieller Interessen. “Der arme Jogi Löw, der jetzt von allen Seiten kritisiert wird, musste ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei bestreiten, um Geld in die Staatskasse zu bekommen. Berichten zufolge fehlen 15 Millionen Euro”, sagte Rummenigge und schimpfte: “Was sind 15? Millionen im Vergleich dazu? Was verlieren die Bundesliga-Vereine? “

Rummenigge stimmt Matthew zu

Der 65-Jährige kritisierte die Priorität von Geld, Marketing und Politik “teilweise auch für die UEFA und die FIFA”. Sein größter Groll ist der DFB. Der Plattenspieler Lothar Matthäus hatte mit seiner jüngsten Kritik “in vielerlei Hinsicht Recht”, betonte Rummenigge.

Als Beispiel erwähnte er, dass der Verband keine Freikarten mehr an ehemalige Nationalspieler ausstellte. Dieses Problem könnte gelöst werden, “wenn Sie das wirklich wollen. Der DFB will das natürlich nicht wirklich.”

Anlässlich des 30. Jahrestages des Weltcup-Triumphs 1990, der von Matthäus und Andreas Brehme selbst ausgerichtet wurde, sprach der DFB “aus Corona”, beklagte sich Rummenigge: “Es ist einfach nicht in Ordnung.” Und auch am 75. Geburtstag von “Kaiser” Franz Beckenbauer kam “nichts” aus dem Verein.