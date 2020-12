FC Bayern – RB Leipzig im Live-Ticker: Topspiel kommt! Spieler tragen ein schwarzes Band

FC Bayern gegen RB Leipzig – alles ist auf ein echtes Topspiel vorbereitet. Steht München ganz oben auf dem Tisch? Der Live-Ticker.

Das FC Bayern München* trifft Verfolger im Bundesliga-Topspiel der 10. Runde RB Leipzig * .

trifft Verfolger im Bundesliga-Topspiel der 10. Runde . Mit einem Sieg hat das Team von Hansi Flick * Machen Sie einen wichtigen Schritt in Richtung Herbstmeisterschaft.

Machen Sie einen wichtigen Schritt in Richtung Herbstmeisterschaft. Wir begleiten den Cracker zwischen den Süd- und Ostclubs heute von 18.30 Uhr Ich bin Live-Ticker.

Update vom 5. Dezember, 17:14 Uhr: Während wir auf die Bekanntgabe der Aufstellung warten, befinden sich die Nachmittagsspiele mit Borussia Dortmund und Co. in der Endphase. Wie sieht sie? Tabellenkonstellation aus? Mit einem Heimsieg kann sich Bayern München vorerst vom Rest des Feldes lösen – der Vorsprung würde dann auf fünf Punkte wachsen.

FCB gegen RBL im Live-Ticker: Wird Boateng heute mit seinem Nachfolger duellieren?

Update vom 5. Dezember, 16:53 Uhr: Knapp 90 Minuten vor dem Anpfiff des Bundesliga-Top-Duells zwischen Bayern München und RB Leipzig. Die heutige Heimmannschaft gewann vier von acht Vergleichen in der Eliteklasse. Wird heute der fünfte Triumph folgen? Der Rekordmeister liefert uns bereits über Twitter Eindrücke aus dem weiten Bereich der Allianz Arena …

Update vom 5. Dezember, 15:23 Uhr: Fans von FC Bayern München sollte gegen heute spielen RB Leipzig Schauen Sie sich vor allem die defensiven Reihen von Leipzig an. Weil es wahrscheinlich wieder die Franzosen geben wird Dayot Upamecano verwendet werden, die auch auf der Wunschliste der München sollte stehen. Das Innenverteidiger könnte mit deutsch Rekordmeister auf den Spuren von Jerome Boateng dessen Vertrag endet am Ende der Saison.

Mit einer soliden Defensivleistung gegen Lewandowski, Gnabry und Co. könnten den 22-Jährigen in die Erinnerung des einen oder anderen Bayern-Offiziellen drängen. Beim RB Leipzig besitzt Upamecano ein weiterer Vertrag bis 2023.

FC Bayern – RB Leipzig im Live-Ticker: Die Bayern gedenken vor dem Spiel ihrem langjährigen Schatzmeister

Update vom 5. Dezember, 14:30 Uhr: Vor dem Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig um 18.30 Uhr es wird in der sein Allianz Arena gib heute Nacht eine Schweigeminute. Wie der Deutsche Rekordmeister auf Twitter angekündigt, soll das langjährige sein Schatzmeister Kurt Hegerich der im Alter von 88 Jahren starb. Außerdem werden alle München Spieler mit einem Trauerband akkumulieren.

Vor dem Anpfiff wird der FC Bayern mit einer Minute Trauer an seinen kürzlich verstorbenen ehemaligen Schatzmeister Kurt Hegerich erinnern. Außerdem läuft der München mit einem schwarzen Band hoch.

FC Bayern – RB Leipzig im Live-Ticker: Effenberg vertraut auf den Sieg von Leipzig

Update vom 5. Dezember, 13:20 Uhr: Das wird in wenigen Stunden zunehmen Top-Spiel von 10. Bundesliga-Spieltage. Dann trifft der erste in der Tabelle Bayern München auf dem zweiten RB Leipzig. Das Team bei Julian Nagelsmann wartet weiterhin auf den ersten Sieg in München Allianz Arena. Ersterer kann auch glauben, dass es heute so weit sein könnte Bayern-Profi Stefan Effenberg vorstellen.

“Das Leipziger haben in den letzten Jahren sehr erfolgreich gespielt und gute Ergebnisse erzielt, so dass sie Erfahrungen gesammelt haben. Und es ist durchaus möglich, dass sie es tun Bayern gefährlich werden “, sagte der 52-Jährige Sport1. Mit einem Sieg über die Bayern würde Leipzig Zumindest vorerst Rekordmeister vorbei und die Rangliste nehmen.

FC Bayern – RB Leipzig im Live-Ticker: Fußball-Highlight am Samstagabend

Vorschau: München – Für die FC Bayern Es ist eines der wichtigsten Spiele der Saison. Endlich ist RB Leipzig werde ein echter Titelkonkurrent. Unter normalen Umständen kann die Allianz Arena * brennen – aber auch ohne Fans ist es ein Fußball-Highlight. Nach dem unbedeutenden Spiel gegen Atletico Madrid es ist jetzt umso wichtiger für die Rekordmeister.

FC Bayern – RB Leipzig im Live-Ticker: Davies wieder im Teamtraining

Robert Lewandowski, Manuel Neu und Leon Goretzka habe unter der Woche eine Pause gemacht – natürlich sind sie wieder gegen Leipzig. Die Stars haben das Training wie gewohnt am Donnerstag abgeschlossen. Ebenfalls Alphonso Davies trainierte zum ersten Mal seit seiner Verletzung Ende Oktober mit dem Team. Er ist am Samstag nicht im Kader.

Die letzten Spiele haben gezeigt, dass die Bayern in ihrem aktuellen Zustand geschlagen werden können. Wird schmerzhaft Joshua Kimmich im Hauptquartier vermisst, Corentin Tolisso fällt aus, wie Flick auf die Pressekonferenz* Bestätigt. Gegen den Zweitplatzierten ist die Defensivstabilität wichtiger denn je. Seine offensive Spielidee wird zum Trainer Hansi Flick aber bleib wahr. Sein Gegenüber teilt eine ähnliche Philosophie Julian Nagelsmann.

FC Bayern – RB Leipzig im Live-Ticker: Nagelsmann vor Topspiel vorsichtig

Der Trainer der Sachsen hat die Mannschaft im vergangenen Jahr auf ein noch besseres und konstanteres Niveau gebracht. Die Frage ist: Wann ist das Team bereit für die großen Titel? Sie hören keine großen Kriegserklärungen aus dem Osten. Nagelsmann war schon vor dem Spiel am Samstag defensiv – für ihn ist es das Champions League*Spiel gegen Manchester United wichtiger als das Spiel gegen die Bayern.

FC Bayern – RB Leipzig im Live-Ticker: Transferduell könnte beginnen

„Wenn wir in der Champions League vorankommen wollen, müssen wir gewinnen. Wenn wir in der sind Bundesliga * Sollte der FC Bayern München nicht gewinnen, haben wir noch einige Spiele vor uns, um unsere Ziele zu erreichen. RB Leipzig hat das Bayern-Gen noch nicht. Trotzdem können sie die Münchner verletzen.

Nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Transfermarkt könnte es bald zu einem Duell zwischen Bayern und Leipzig kommen. Es geht um einen Spieler aus Red Bull Salzburg.