England trifft auf Freunde Österreich und Rumänien

LONDON: England wird im Juni vor der verspäteten Europameisterschaft 2020 gegen Österreich und Rumänien ein Heimspiel absolvieren, teilte der Fußballverband am Mittwoch mit.

Die beiden Länder sollten letztes Jahr an einem internationalen Freundschaftsspiel gegen England teilnehmen, bevor diese Treffen unterbrochen wurden, als die Coronavirus-Pandemie zur Verschiebung der Euro 2020 führte.

Die Spiele finden nun in England statt, die anderen Euro 2020-Finalisten Österreich am 2. Juni und Rumänien vier Tage später. Die Standorte müssen noch bestätigt werden.

In einer Erklärung des Fußballverbandes heißt es: „Da der FA weiterhin mit der (britischen) Regierung zusammenarbeitet, um die Fans so schnell wie möglich in die Stadien zurückzubringen, werden die Fans gegebenenfalls über Ticketvereinbarungen informiert.

Frank Lampards Elfmeter war alles, was die Mannschaften trennte, als England im letzten Heimspiel gegen Österreich im Oktober 2005 mit 1: 0 gewann.

Rumänien hat seit einem 1: 1-Unentschieden in Wembley im Oktober 1994 nicht mehr in England gespielt.

England wurde in der Euro 2020-Gruppe D gegen Kroatien, Schottland und die Tschechische Republik ausgelost. Die Spiele sollen im Wembley-Stadion ausgetragen werden.

Zuvor werden sie voraussichtlich ihre Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 mit Heimspielen gegen San Marino (25. März) und Polen (31. März) zu beiden Seiten eines Auswärtsspiels beginnen. ‘Albanien (28. März).