EM 2021: Ungarn gewinnt das Playoff-Finale und wird deutscher Gruppengegner

Hat sich in ein dramatisches Playoff-Finale verwandelt Ungarn qualifiziert für die Fußball-Europameisterschaft. Gegen Insel Die Ungarn drehten ein Spiel, von dem angenommen wurde, dass es innerhalb von nur vier Minuten fast verloren war. Das Siegtor fiel in der Nachspielzeit. Die Ungarn sind hinterher Portugal und Frankreich der dritte Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr.

Gulácsi war nach dem Spiel erleichtert, dass es ausreichte, um am Ende zu gewinnen. “Meine Gedanken waren 80 Minuten lang verrückt. Ich habe versucht, mein Spiel zu spielen, und ich muss den Jungs für den Sieg danken”, sagte der 30-Jährige. “Es war dramatisch, aber es hat funktioniert.” Gulácsi ist der Top-Performer der Ungarn, zu dem er sich in den letzten Jahren entwickelt hat einer der besten Torhüter in Europa .

Portugal und Frankreich waren als deutsche Gruppengegner bereits nach der regulären Qualifikation zur Europameisterschaft von der Auslosung bestimmt. Die DFB-Auswahl bestreitet alle Vorrundenspiele in der Münchner Arena. Am 15. Juni 2021 wird es gegen Frankreich spielen, vier Tage später gegen Portugal. Am 23. Juni findet das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn statt. Das Finale der Europameisterschaft in London ist für den 11. Juli geplant.

Im Vorfeld der Ungarn hatte es Aufsehen erregt, nachdem Nationaltrainer Marco Rossi positiv auf das Koronavirus getestet hatte. Der Bus ging in Quarantäne. Island war auf dem Trainingsgelände der FC Augsburg vorbereitet für das Playoff-Finale.