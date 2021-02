Der österreichische Verbund ist bereit, fünf Milliarden Euro in kohlenstoffarme Projekte zu investieren

WIEN (Reuters) – Der österreichische Wasserkraftproduzent Verbund sieht das Potenzial, in den nächsten zehn Jahren 5 Mrd. EUR (5,9 Mrd. USD) in Projekte zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu investieren, benötigt dafür jedoch einen verlässlicheren Rechtsrahmen, sagte der CEO.

Das Green Finance-Abkommen der Europäischen Union ist ermutigend, aber nicht klar genug, sagte Wolfgang Anzengruber am Donnerstag und forderte den Gesetzgeber auf, das Benchmarking-Tempo zu beschleunigen.

Der Generaldirektor des größten öffentlichen Dienstes des Landes forderte die österreichische Regierung außerdem auf, in Kürze zu klären, welche Investitionen in erneuerbare Energien ab 2021 wie viel subventioniert werden, und forderte eine nationale Wasserstoffstrategie wie in Deutschland.

„Wir brauchen ein (nationales) Gesetz über erneuerbare Energien, das die Rahmenbedingungen für Investitionen regelt. Wir können nicht anders anfangen “, sagte Anzengruber auf einer Pressekonferenz.

“Wir reden alle über grüne Finanzen … dass grüne und nachhaltige Investitionen gefördert werden, aber wir müssen dies auf europäischer Ebene vorantreiben … damit Sie wirklich (Geld) von den Finanzmärkten bekommen.”

Verbund, das über 90% seiner Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt, betreibt 131 Wasserkraftwerke in Österreich und Deutschland und ist an mehreren Photovoltaik- und Wasserstoffprojekten beteiligt.

In Zusammenarbeit mit dem Stahlhersteller Voestalpine und Siemens betreibt das Unternehmen die weltweit größte Pilotanlage zur Herstellung von CO2-freiem Wasserstoff für die Stahlproduktion. Der Test wird zeigen, ob die Technologie im industriellen Maßstab eingesetzt werden kann und fossile Brennstoffe ersetzt.

Verbund plant, von 2020 bis 2022 2,1 Milliarden Euro auszugeben. Ein Teil davon ist die Modernisierung seiner Wasserkraftwerke und der Ausbau seines Übertragungsnetzes.

Anzengruber sagte, er sehe Potenzial, in den nächsten 10 Jahren 1,7 Milliarden Euro in Wasserkraftprojekte zu investieren.