Der dreimalige paralympische Medaillengewinner Ablinger muss noch eine Entscheidung über seinen Rücktritt treffen

Der dreimalige österreichische Paralympics-Medaillengewinner Walter Ablinger hat zugegeben, dass er nach den Paralympischen Spielen 2020 in Tokio in den Ruhestand gehen will.

Der 51-jährige manuelle Radfahrer, der beim H2-Straßenrennen Gold und beim H2-Einzelzeitfahren in London 2012 Silber gewann, will nach den Spielen in den Ruhestand gehen.

“Schon vor der Koronapandemie hatte ich das Gefühl, dass das letzte Kapitel meines Buches – in Bezug auf Spitzensport – in Tokio geschlossen werden würde”, sagte Ablinger.

“Ich bin jetzt 51 Jahre alt und es ist realistisch, dass ich als Spitzensportler nicht zu lange über die Zukunft nachdenken sollte.”

Der Österreicher hat nur fünf seiner 37 für 2020 geplanten Rennen bestritten, sieht aber positiv aus und sagt, er fühle sich von der Pause geistig erfrischt.

Ablinger arbeitete im Rahmen seiner Vorbereitungen für die Spiele mit Stefan Aigner, Sportpsychologe am Oberösterreichischen Olympischen Zentrum, zusammen, der angesichts der Pandemie auf 2021 verschoben wurde.

Heinz Frei – abgebildet in Peking 2008 – besuchte Rio 2016 im Alter von 58 Jahren © Getty Images

Ablinger ist jedoch noch nicht bereit, seine Karriere zu markieren, und hat den Schweizer Rollstuhlsportler Heinz Frei, der bis zum Alter von 58 Jahren an den Start ging, als mögliches Beispiel angeführt.

“Heinz war damals 58 Jahre alt [Rio 20160, so I still have a lot ahead of me,” added Ablinger.

“I hear the biological clock ticking, but my training values are amazing.”

Ablinger also won a silver medal in the H3 individual time trial at the Rio 2016 Paralympics.