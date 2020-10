Chris Christie: Republikaner gibt Fehler im Umgang mit Coronavirus zu

Der amerikanische Republikaner Chris Christie wer hat sich eingelebt Weißes Haus war möglicherweise mit dem neuen Coronavirus infiziert und war schwer krank, hat Fehler im Umgang mit dem Virus eingestanden. Während seiner sieben Tage auf der Intensivstation sagte Christie, er habe Zeit zum Nachdenken. New York Times “.

Christies Infektion erfolgte nach der des US-Präsidenten Donald Trump Wurde Anfang Oktober bekannt. Er ließ Trump auch die Fernsehdebatte gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten vorbereiten Joe Biden geholfen. Nach der Debatte und Veranstaltung waren im Weißen Haus Mehrere Personen rund um den Präsidenten wurden positiv getestet einbiegen in.

Es war ein Fehler, auch bei einer Veranstaltung im Weißen Haus – mit dem Amy Coney Barrett die Ende September beim Obersten Gerichtshof Berufung einlegen wollen – ohne Maske. Er nahm an, dass er sich dort in einer “sicheren Zone” befand. “Ich habe mich geirrt.”

Christie, Ex-Gouverneur von New Jersey, warnte davor, den Virus leicht zu nehmen. “Es ist etwas, das man sehr ernst nehmen muss”, sagte er und forderte die Leute in öffentlichen Ämtern auf, sich dafür einzusetzen. Amerikaner tragen in der Öffentlichkeit MaskenHalten Sie soziale Distanz und waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. “Niemand sollte glücklich sein, sich mit dem Virus zu infizieren, und niemand sollte hochmütig sein, andere zu infizieren oder zu infizieren.”