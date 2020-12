Beat the Star (ProSieben): Sonja Zietlow-Konkurrentin storniert – Legende „Big Brother“ greift ein

Am Samstag wird Sonja Zietlow in „Schlag den Star“ zu sehen sein. Ihr ursprünglicher Gegner musste kurzfristig absagen – jetzt präsentiert ProSieben einen Ersatzstern.

Sonja Zietlow wird am Samstagabend in „Schlag den Star“ zu sehen sein – aber die Show sorgt vorher für Aufsehen.

Ihre geplante Gegnerin musste plötzlich ihre Teilnahme an der Show absagen.

ProSieben hat bereits einen Ersatz gefunden: Eine bekannte TV-Berühmtheit tritt nun gegen Sonja Zietlow an.

Köln – Wenn sich zwei Prominente einem direkten Duell gegenübersehen, schalten sich die Leute besonders gerne ein. Ein Erfolgsrezept dafür ProSieben fährt auch in der Zeit nach Stefan Raab gerne weiter. Beim “Schlage die Berühmtheit” Die Spitzengruppe der deutschen Prominenten tritt regelmäßig in lustigen Spielen gegeneinander an.

Sonja Zietlow wird am Samstag in „Schlag den Star“ zu sehen sein. © Screenshot: instagram / prosieben

In der letzten Ausgabe im November konzentrierte sich ProSieben auf Konzentration Frauenpower. Schlager Königin Stefanie Hertel stieg gegen Influencer Cathy Hummels in der von Elton moderierter Minispielring. Nach ihrer Niederlage in der Show zeigte sich die Frau der Fußballer Mats Hummels eine bemerkenswerte Antwort. Für die neue Folge wurde auch ein Duell zwischen zwei Prominenten der A-Liste angekündigt – aber jetzt gibt es ein großes Problem.

“Beat the Star” mit Sonja Zietlow: Ihr Konkurrent springt kurzfristig aus – das ist der Grund

Seien Sie sicher, dass Sie am Samstagabend um 20.15 Uhr dort sind Sonja Zietlow. Das “Jungle Camp”-Moderator hatte zuletzt während ihrer Zeit in der Jury der erfolgreichen Show „Der maskierte Sänger“ sagt, dass sie oft nach “Schlag den Star” gefragt wird. Jetzt hat der 52-Jährige endlich zugestimmt. Da war Zietlows Konkurrent eigentlich Olivia Jones geplant. Der Moderator von „I’m a Star“ gegen den ehemaligen Kandidaten von „I’m a Star“ – ein wahrer Genuss für eingefleischte Dschungelfans. Aber plötzlich sieht alles anders aus.

Weil Deutschland am berühmtesten ist Drag-Queen müssen ihre Teilnahme an der Show kurzfristig absagen. Olivia Jones teilte dies in einem Beitrag auf ihrem Instagram Seite Mit. “Meine Lieben, ich könnte mich vor Wut beißen”, ärgert sie sich über das spontane Ende der Sendung und verrät auch den Grund für die Ablehnung: Ihr geht es derzeit nicht gut. „Ich habe mich seit Tagen krank und machtlos gefühlt und gehofft, dass es bis Samstag besser wird, aber bisher war dies nicht der Fall. Bei mir wurde eine Grippe diagnostiziert und mein Arzt sagte, dass es unverantwortlich wäre, in meinem Zustand zu konkurrieren “, gesteht sie ihren Fans.

Sonja Zietlow über „Schlag den Star“: ProSieben präsentiert Ersatzgegner – bekannte TV-Stars treten ein

Natürlich steht die Gesundheit an erster Stelle, aber Olivia Jones schreibt, dass sie sehr enttäuscht und wütend über die verpasste Show ist. Sie enthüllt sogar, dass sie Outfit eigentlich schon aufgelegt – “eine Mischung aus ‘Glitzer-Kampfhummer’ und ‘Katzenfrau für die Armen'”. Ihre Fans können hoffen, dass die Drag Queen sowieso bald auf „Schlag den Star“ zu sehen sein wird. “Ich denke bereits darüber nach, wen ich für die nächste Show herausfordern kann”, schreibt sie Instagram.

Die Showmacher hatten natürlich Schwierigkeiten mit der Absage. Eine Ersatzgegnerin für Sonja Zietlow im Kampf um die 100,00 Euro hier – und ProSieben schlug schnell Gold! Wie der Sender angekündigt hat, springt Jürgen Milski für Olivia Jones eine. Der Moderator und Popsänger ist für echte Reality-TV-Fans natürlich kein Unbekannter.

Milski wurde ein Star in der ersten Staffel von “Großer Bruder” im Jahr 2000. Seitdem ist er begeistert als Ballermann Sänger und die deutsche Fernsehlandschaft ist ohne sie kaum vorstellbar. Er kennt Sonja Zietlow auch von seiner Teilnahme am „Dschungelcamp“ im Jahr 2016. Im Sommer dieses Jahres war er auch bei RTL2-Show “Schlacht der Reality Stars” zur gleichen Zeit – und erregte dort unter anderem mit heftiger Raserei Aufmerksamkeit. (haben)

