Austrian Audio ernennt Group One zum exklusiven Distributor in den USA

Wien, Österreich – Österreichisches Audio gibt den Abschluss einer Vertriebsvereinbarung mit Group One Ltd bekannt, um ihr exklusiver Vertriebspartner in den Vereinigten Staaten zu werden. Ab dem 2. September 2020 stehen die hochgelobten Mikrofon- und Kopfhörerserien von Austrian Audio sowie alle zukünftigen Produkte dem umfangreichen Netzwerk von Resellern und Auftragnehmern von Group One zur Verfügung.

Martin Seidl, CEO von Austrian Audio, freut sich über diese neue Partnerschaft: „Wir sind zuversichtlich, dass die Erfahrung, der Enthusiasmus und die Marktdurchdringung von Group One es uns ermöglichen werden, Austrian Audio in den USA auf die nächste Wachstumsstufe zu bringen . Mein Team und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Group One und ich glaube, dass diese Beziehung für beide Unternehmen fruchtbar sein wird. “

Group One, mit über 25 Jahren Import- und Vertriebserfahrung, ist der exklusive Distributor in den Vereinigten Staaten von führenden professionellen Audio- und Beleuchtungsmarken auf der ganzen Welt wie Solid State Logic, Klang, DiGiCo, Calrec und mehr. Group One President Bryan Bradley sagte: „Nachdem wir die Qualität österreichischer Audioprodukte aus erster Hand erlebt haben, wussten wir, dass diese Marke perfekt zu unserem Geschäft passt und die von uns bereits vertretenen Premium-Audioprodukte ergänzt. Wir freuen uns, diesem großartigen Hersteller dabei zu helfen, in den Vereinigten Staaten zu wachsen.

Aktuelle und interessierte österreichische Audiohändler in den USA wenden sich bitte an Brandon Tsaptsinos unter [email protected].

Über Austria Audio

Austrian Audio wurde 2017 nach der Schließung des AKG-Büros in Wien eröffnet und machte sich daran, etwas Neues, Herausforderndes und Respektierendes seines Erbes zu schaffen. Das neue Unternehmen begann mit einem Kernteam aus ehemaligen AKG-Mitarbeitern in den Bereichen Management, Akustik, Elektronik, Test und Messung, mechanische Konstruktion, RF / Wireless und Software / Firmware, die 350 Jahre kumulierte Engineering-Erfahrung in das neue Unternehmen einbrachten. Weitere Informationen unter https://autrichienne.audio/

Über Group One Ltd.

Group One Ltd. ist ein amerikanischer Importeur und Distributor für eine Reihe von professionellen Ton- und Beleuchtungsherstellern. Die Audio-Sparte des Unternehmens vertreibt derzeit Calrec-Streaming-Lösungen, DiGiCo-Digitalmischpulte, KLANG-Immersive In-Ear-Monitor-Mischsysteme: 3D-Technologien, Solid State Logic-Aufzeichnungslösungen, innovative hochwertige Verstärker, MC2- und XTA-Digitalsignalverarbeitungsgeräte und integrierte Verstärkung. Die Lichtsparte vertreibt derzeit Avolites Lichtsteuerpulte und elektraLite LED-Leuchten. Weitere Informationen unter https://www.g1limited.com/