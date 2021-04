Zwei Dutzend Affen entkommen dem deutschen Zoo und versuchen, wieder in die Natur zurückzukehren

Immer wenn Sie Nachrichten von Tieren sehen, die aus einem Zoo kommen, gibt es einen Anflug von Angst. Niemand möchte, dass sein Hund in seinem eigenen Hinterhof von einem losen Tiger oder so etwas angegriffen wird, also verstehe ich das vollkommen. Doch nicht alle entkommenen Tiere wollen Ärger verursachen, und manche möchten vielleicht sogar einfach zu ihrer eigenen instinktiven Vorgehensweise zurückkehren, anstatt mit Menschen oder ihren Haustieren zu interagieren. In Deutschland lösten sich nicht einer, nicht zwei, sondern zwei Dutzend Affen vom Zoo Loeffingen und ließen Zoobeamte zurück, um zu suchen, wohin sie hätten gehen können.

Die Mitarbeiter des Zoos antworteten auf Berichte, dass die Affen zusammen unterwegs waren, sie aber nicht finden konnten. nach a AP Bericht, letztendlich völlig verloren. Die zwei Dutzend Barbay-Makaken hätten alles tun können, was sie wollten, einschließlich durch besiedelte Gebiete wandern und mit denen spielen, denen sie begegneten, aber sie waren viel zu kalt, um es zu tun. Stattdessen landeten sie nicht weit vom Zoo am Rande eines Waldes. Was machten diese verspielten Affen? Nach Angaben der Polizei in der Sonne liegen.

Dem Bericht zufolge sind die Affen Ende letzter Woche aus dem Zoo geflohen, und es ist immer noch unklar, wie sie genau herausgekommen sind. Zoo-Beamte glauben, dass einige Bauarbeiten im Zoo “ein Faktor gewesen sein könnten”, aber sie wissen es nicht genau. In beiden Fällen konnten sich die Affen befreien, kamen aber nicht weit. Sie wurden im allgemeinen Bereich des Zoos gesichtet, liefen in Gruppen und genossen wahrscheinlich das gute Wetter.

Als die Affen entdeckt wurden, hingen sie in der Nähe einer Baumgrenze in der Nähe des Zoos und nahmen ein Sonnenbad. Die Affen genossen ihren freien Tag und obwohl sie dem Zoopersonal entkommen waren, als sie zum ersten Mal vor ihrem künstlichen Haus entdeckt wurden, machten sie keine Aufregung, als das Zoopersonal sie in der Nähe des Waldes fand. Sie wurden laut Bericht “ohne Zwischenfälle” abgeholt und zurückgebracht.

Jetzt bin ich kein Experte für Affen und definitiv kein Tierpfleger, aber es scheint wirklich so, als wollten diese Affen nur einen Tag lang entspannen und nicht von den Zoobossen beobachtet werden. Ich sage nicht, dass es klug wäre, eine Population von Berberaffen in Loeffingen wiederzubeleben, aber es ist herzerwärmend zu wissen, dass das erste, was diese Affen tun wollten, nachdem sie aus den Grenzen des Zoos entkommen waren, … Affen zu sein nochmal.

In jedem Fall sind die Tiere im Zoo wieder gesund und munter und hoffentlich haben sie ihren freien Tag genossen. Die Chancen stehen gut, dass sie diese Gelegenheit nicht mehr bekommen.

