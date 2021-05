Zufällig: Doug Bowser von Nintendo stellt seinen Eltern Mario Kart 8 on Switch vor

© Nintendo

Wenn Sie einen Freund oder einen geliebten Menschen an Nintendo Switch binden möchten, welches Spiel würden Sie für ihn wählen? Für einige könnte es sein Die Legende von Zelda: Atem der Wildnis oder Animal Crossing: Neue HorizonteFür den derzeitigen Präsidenten von Nintendo of America, Doug Bowser, ist die erste Wahl Mario Kart 8 Deluxe.

In seinem neuesten Beitrag auf der Social-Media-Plattform Twitter zeigte Doug ein Foto seiner Eltern, die die “Deluxe” -Version von Mario Kart 8 im tragbaren Modus spielten, und es sieht so aus, als ob seine Mutter oder sein Vater stattdessen auf dem zweiten Platz stehen ein Koopa Troopa auf scheinbar Moo Moo Meadows. Wie Sie sehen, trägt Doug selbst ein cooles SNES-Shirt.

Bringe meinen Eltern bei, Mario Kart 8 zu spielen! Geschafft! #NintendoSwitch pic.twitter.com/vZWzD7WRbc– Doug Bowser (@thetruebowser) 16. Mai 2021

Stand 31. März 2021Mario Kart 8 Deluxe hatte weltweit 35,29 Millionen Exemplare verkauft und ist bis heute das meistverkaufte Switch-Spiel. Sie können sehen, warum – mit Fotos wie den oben genannten, die beweisen, dass jeder (jeden Alters) dieses Spiel genießen kann.

Zusätzlich zu seinem Besuch bei seinen Eltern in diesem Monat nutzte Doug vor einigen Wochen die Gelegenheit, den Nintendo-Laden in New York zu besuchen, um seine Statue zu begrüßen und den Mitarbeitern persönlich für alles zu danken, was er im vergangenen Jahr getan hat. Was für ein großartiger Chef Bowser ist!

Es ist großartig, diesen Kerl endlich kennenzulernen, aber was noch wichtiger ist, sich persönlich bei den Mitarbeitern und den Nbassadors zu bedanken@ NintendoNYCfür alles, was sie im letzten Jahr getan haben. # Nintendo pic.twitter.com/lCzOOt06Ag– Doug Bowser (@thetruebowser) 7. Mai 2021

