Zufall: Instagram Halo zeigt erstaunliche Mario X Master Chief Fan Art

Phil Spencers Regal ist in der letzten Woche zu einem Gesprächsthema geworden. Zuerst hörten wir, wie Hideo Kojima Stärke etwas tun exklusiv bei Microsoftund jetzt ist das letzte Ziel das Schalten Sie den oberen Hub ein. Wir haben bereits bemerkt, wie Jeff Grubb einmal sagte, dass “so ziemlich alles” ein Hinweis auf das eine oder andere ist, und Shpeshal Ed – der Mitbegründer von XboxEra, hat jetzt vorgeschlagen, dass die Katze aus der Tasche ist.

Also, was ist los? Bekommt Nintendo Switch den Xbox Game Pass? Master Chief der Halo-Serie kommt Super Smash Bros. Ultimate? Obwohl es noch niemand zu wissen scheint, der Beamte Heiligenschein Der Instagram-Account ist jetzt weg und hat die folgende Fan-Kunst gepostet (dank des Nintendo Life Players Slowdive für den Kopf hoch gehalten). Es ist sicherlich eine interessante Zeit.

Wie Sie sehen können, sind Mario als Master Chief, Donkey Kong als “Brutey Kong”, Bowser als Arbiter, Koopa als Grunt und Peach als Cortana zu sehen. Die Arbeit selbst wurde von produziert pikathorchu. Natürlich fragen sich Halo- und Nintendo-Fans jetzt, was los ist – und viele fragen sich, ob Master Chief zu Smash kommt …

Nintendo Life

Es sollte beachtet werden, dass Halo-Social-Accounts, einschließlich der offiziellen Blog-Site, ständig Fan-Kunst teilen. Dieses “großartige” Kunstwerk wurde ursprünglich von 343 Mitarbeitern von “Snickerdoodle” am 4. April am Ende eines Community-Artikel.

“Ich bin im Herzen für immer ein Nintendo, daher glaube ich nicht, dass ich angemessen ausdrücken kann, wie sehr ich dieses Stück von @pikathorchu absolut liebe. Es ist alles großartig!”

Kannst du in Zukunft eine weitere Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Xbox sehen? Möchten Sie das Follow-up von Master Chief of sehen? Minecraftist Steve und Banjo-Kazooie in Super Smash Bros. Lass deine Gedanken unten.