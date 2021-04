YouTuber selbst zeichnet einen Eingriff in SpaceX Starship-Einrichtungen auf

Ein YouTuber checkte letzten Monat ein, als er die Raumschiff-Raketenanlage von SpaceX in Südtexas betrat und sich frei im Ort bewegte. Keine Sicherheit hinderte ihn daran, unter SN11 zu wandern, dem 16-stufigen Prototyp einer Rakete, die einige Tage später starten und explodieren würde.

Das Video wurde auf einem kleinen YouTube-Kanal namens Loco VlogS veröffentlicht, der von „Caesar“ betrieben wird. Caesar antwortete nicht auf mehrere E-Mails und DMs, die um einen Kommentar baten.

Für Weltraumbegeisterte ist der weitläufige Raketencampus von SpaceX in Texas, einige Meilen nördlich des Rio Grande, ein köstliches Raketenmuseum, das im Freien stattfindet und Millionen von Dollar an Technologie beherbergt – von denen einige von SpaceX ins Leben gerufen wurden an die Luftwaffe. und NASA. Es verfügt nicht über die hoch aufragenden Mauern oder die fortschrittliche Sicherheit, die man von einem Unternehmen erwarten kann, um empfindliche (und möglicherweise gefährliche) Raketenhardware zu schützen.

Die Entwicklung von Starship, dem Kernstück von Elon Musks Ziel, Menschen und Güter zum Mond und Mars zu transportieren, wird teilweise von a unterstützt Vertrag über 135 Millionen US-Dollar der NASA um das Design im Rahmen des Human Lunar Landing-Systemprogramms der Agentur weiterzuentwickeln.

“Die NASA nimmt Sicherheit und Schutz sehr ernst”, sagte Monica Witt, Sprecherin der Agentur. „Verträge mit Human Landing System enthalten Anforderungen an Auftragnehmer, um Informationen, Software und Hardware angemessen zu schützen. SpaceX hat die NASA darüber informiert, dass sie diesen Vorfall untersucht hat. “”

Caesar betrat die Raketenstelle und bewegte anscheinend leicht die Hardware und Ausrüstung von SpaceX, wobei er Nahaufnahmen der Raptor-Triebwerke des Starship SN11 aufzeichnete. Das Video hat 5 Likes und mindestens 100 Abneigungen gesammelt, zusammen mit einer Flut von Kommentaren von verärgerten SpaceX-Fans, bevor es laut einem gelöscht wurde. anderer YouTube-Account Wer hat das Video archiviert? In einem klassischen YouTube-Zug veröffentlichte Caesar einige Tage später, am 1. April, ein Entschuldigungsvideo.

“Ja, es war falsch, ja, es war illegal”, sagte er im Entschuldigungsvideo. “Aber in meinen Augen habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich darüber nachgedacht … Was mir in den Sinn kam, war: ‘Okay, ich werde diese Gelegenheit nie wieder haben.’ Also bin ich dorthin gegangen. Nun, es ist passiert.

Die Federal Aviation Administration, die aus Sorge um die öffentliche Sicherheit den Start und die Startinfrastruktur regelt, sagte, sie sei sich des Videos bewusst und machte SpaceX darauf aufmerksam.. “Die Aufrechterhaltung der physischen Sicherheit einer Startanlage ist ein wichtiger Aspekt der öffentlichen Sicherheit”, sagte ein Sprecher. SpaceX hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht geantwortet.

Die Site hat bereits ähnliche Sicherheitsprobleme festgestellt. Im Jahr 2019 Ein SpaceX-Fan wurde festgenommen nachdem er Fotos von sich in der Nähe eines anderen Starship-Prototyps in den sozialen Medien gepostet hat.