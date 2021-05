Yellowstone NICHT der gefährlichste Vulkan – der Ausbruch von Campi Flegrei würde eine Massenevakuierung erzwingen Wissenschaft | Neu

Campi Flegrei wurde zum gefährlichsten Vulkan der Welt gekürt und bringt Yellowstone an die Spitze. Campi Flegrei, auch als Phlegraean Fields bekannt, ist der einzige Supervulkan in Europa, der sich unterhalb von Neapel in Italien befindet.

Boris Behncke, Vulkanologe am italienischen Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV), sagte, ein Ausbruch in Campi Flegrei könne mit dem von Plinius-Ausbrüchen mithalten.

Es ist die am dichtesten besiedelte Vulkanregion der Welt. In der nahe gelegenen Stadt Neapel leben drei Millionen Menschen.

„Der derzeit potenziell gefährlichste Vulkan der Welt ist nicht Yellowstone (ein Nationalpark mit einer geringen Bevölkerungszahl in der Nähe), sondern Campi Flegrei in Italien, dem ein Drittel von Naples IN IT gehört (plus mehrere andere Städte mit insgesamt rund 600.000 Einwohnern) .).

“Selbst ein kleiner Ausbruch in Campi Flegrei würde eine schnelle (und vorzugsweise geordnete) Evakuierung von Hunderttausenden von Einwohnern erfordern, eine Zahl, die voraussichtlich Millionen erreichen wird, wenn der Ausbruch zu einem Ereignis im plinischen Stil wird.”

Trotz aller Gespräche über die Verzögerung von Yellowstone und Campi Flegrei sagte Herr Behnke, dass dies nicht der Fall sei.

Stattdessen können Vulkane Anzeichen von Aktivität zeigen, aber dann sterben, ohne eine Spur von Eruption zu hinterlassen.

Er sagte: „Vulkane brechen nicht aus, wenn wir glauben, dass sie zu spät sind.