Wütende Familien von MH17-Opfern beschuldigen Russland der Lüge

Anwälte nehmen an der richterlichen Inspektion der Rekonstruktion des Wracks der MH17 im Rahmen des Mordprozesses vor Beginn einer kritischen Phase am 26. Mai 2021 in Reijen, Niederlande, teil. REUTERS / Piroschka van de Wouw / Pool

AMSTERDAM, 6. September (Reuters) – Verwandte der 298 Opfer des Fluges 17 der Malaysian Airlines am Montag beschuldigten Russland, über seine angebliche Rolle beim Flugzeugabsturz gelogen zu haben, als sie begannen, im Prozess Dutch wegen Mordes an vier Verdächtigen auszusagen. Internationale Ermittler kamen zu dem Schluss, dass das Passagierflugzeug über der Ostukraine mit einer von prorussischen Rebellen abgefeuerten Rakete abgeschossen wurde. Moskau bestreitet jede Verantwortung. “Sie lügen, wir wissen, dass sie lügen, und sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen”, sagte Ria van der Steen, die ihren Vater und ihre Schwiegermutter während des Diebstahls verloren hatte, vor Gericht und sagte, sie zitierte den verstorbenen Sowjet Dissidenten Schriftsteller. Alexander Solschenizyn. Die Niederländerin war die erste von einem Dutzend Verwandten, die in den nächsten drei Wochen Gelegenheit haben wird, sich zu äußern oder schriftliche Stellungnahmen abzugeben. MH17 flog von Amsterdam nach Kuala Lumpur, als es von einer russischen Boden-Luft-Rakete getroffen wurde, die nach Angaben internationaler Ermittler und Staatsanwälte von einem russischen Stützpunkt direkt hinter der ukrainischen Grenze ausging. Weiterlesen . Van der Steen kommentierte die Lüge auf Russisch und erklärte, sie habe es “zum Wohle derer getan, die heute im Namen des russischen Regimes zuhören”. „Ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich weiß, wo die Schuld liegt“, sagte sie und fügte hinzu, dass „Lügen und Lügen eine vertraute Taktik in diesem Katz-und-Maus-Spiel sind, nach dem wir streben, um die Wahrheit herauszufinden“. READ Mehrere Personen bei mutmaßlichem Terroranschlag in Schweden verletzt - Polizei - RT World News Auch die Australierin Vanessa Rizk betonte, der russische Präsident Wladimir Putin und seine Regierung seien Teil des “politischen Albtraums”, der zum Absturz geführt habe. “Ich verstehe immer noch nicht, dass unsere Familie in eine frustrierende und tödliche politische Krise geraten ist”, sagte Rizk, der bei dem Absturz im Alter von 22 Jahren beide Elternteile verloren hatte, per Videolink zu den Richtern. Sie betonte, dass ihre Eltern keine Rolle in der Politik spielten, die zu ihrem Tod führte. Russland, das behauptet, Rebellen gegen ukrainische Regierungstruppen weder finanziert noch unterstützt zu haben, weigerte sich, die Verdächtigen auszuliefern. Drei Russen und ein ukrainischer Staatsbürger, die alle im Verdacht stehen, eine Schlüsselrolle bei den Separatisten gespielt zu haben, stehen wegen Mordes vor Gericht. Nach Jahren des Sammelns von Beweisen kam ein Team internationaler Ermittler im Mai 2018 zu dem Schluss, dass der zum Abfeuern der Rakete verwendete Träger der 53. Die flüchtenden Verdächtigen stehen seit eineinhalb Jahren vor Gericht. Nur einer entsandte Anwälte, um ihn zu vertreten, so dass der Fall nach niederländischem Recht nicht als vollständig in Abwesenheit verhandelt wird. Richter sagten am Montag, dass sie voraussichtlich Ende 2022 ein Urteil fällen werden. Berichterstattung von Stéphanie van den Berg; Bearbeitung von William Maclean Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.