WSB: Dorna bestätigt neuen langfristigen TV-Vertrag mit Eurosport

Die Superbike-Weltmeisterschaft wird mindestens bis zum Ende der Saison 2025 weiterhin exklusiv auf Eurosport ausgestrahlt.

Diese Woche wurde eine neue Vereinbarung zwischen den Organisatoren von Dorna WSB und Eurosport – Discoverys führender Multisportmarke – bestätigt. Durch die Erweiterung bleibt Eurosport der exklusive Sitz der Meisterschaft in Großbritannien und Irland sowie in 30 anderen europäischen Ländern.

Eurosport überträgt die Superbike-Klasse sowie die WorldSSP- und WorldSSP300-Klassen europaweit live auf seinen Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2. Fans können die Berichterstattung auch über die Eurosport-App und über Discovery + auf Eurosport auf verfügbaren Märkten abrufen.

In Großbritannien wird die Berichterstattung über die Eurosport-Meisterschaft von Matt Roberts bearbeitet und enthält Vorschauen von verschiedenen Experten, darunter Shane “Shakey” Byrne und James Whitham.

“Wir freuen uns, unsere historische Partnerschaft mit Eurosport zu erneuern und zu stärken”, so Manel Arroyo, Geschäftsführer von Dorna Sports, erwähnt. “Diese Erneuerung wird sicherstellen, dass unsere Meisterschaft über einen der größten Sportsender einem breiten Publikum von Fans in ganz Europa zugänglich ist. Der Wettbewerb verspricht mit weiteren Änderungen der Regeln außergewöhnlich zu werden, und Dorna freut sich sehr, WorldSBK einen neuen Look zu verleihen an Millionen von Menschen über das etablierte Publikum von Eurosport.

“Die engagierte Berichterstattung von Eurosport über die Meisterschaft in Verbindung mit der Action auf der Strecke bietet den Fans mehr Stunden an Inhalten, um ein wirklich beeindruckendes WorldSBK-Erlebnis und eine weitere denkwürdige Ära der Meisterschaft für alle Beteiligten zu genießen.”

Neben den 32 exklusiven Gebieten wird Eurosport auch die Übertragungsrechte des WSB mit anderen Medien in 22 anderen Ländern wie Deutschland, Spanien, Portugal und Österreich teilen.

Die WSB 2021-Saison beginnt am kommenden Wochenende (21.-23. Mai) in Aragon.