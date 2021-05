Dorna WSBK Organization (DWO) und ServusTV freuen sich, eine zweijährige Vertragsverlängerung für den österreichischen Sender bekannt zu geben, um die MOTUL FIM Superbike-Weltmeisterschaft in Österreich, Deutschland und der Schweiz weiter auszustrahlen.

ServusTV wird alle WorldSBK Superpole-Sessions und -Rennen zwei weitere Saisons lang live streamen, während Fans WorldSSP und WorldSSP300 über die neue Online-Plattform von ServusTV einholen können: servustv.com/sport. Das ServusTV-Team wird von der Expertise des Supersport-Weltmeisters von 2018, Sandro Cortese, profitieren, wenn er zusammen mit seinem Experten Stefan Nebel und dem Hauptkommentator Philipp Krummholz als einer der Experten, die die Meisterschaft kommentieren, zum ServusTV-Team stößt. Cortese nahm erst 2020 an der WorldSBK teil und wird dem Sender nach dem Gewinn des WorldSSP 2018-Titels eine erfolgreiche Erfahrung bringen, die den Fans einen einzigartigen Einblick in den Sport gibt. Trotz der aktuellen logistischen Herausforderungen möchte ServusTV während verschiedener europäischer Runden vom WorldSBK-Fahrerlager aus senden, um die Fans noch näher an die Action heranzuführen und ein beeindruckendes Erlebnis zu bieten.

Der deutsche Fahrer Jonas Folger (Bonovo MGM Racing) wird 2021 in der WorldSBK für seine erste volle Saison auf BMW-Maschinen antreten, nachdem er sein Potenzial in zwei Runden im Jahr 2020 unter Beweis gestellt hat. Sein Landsmann Phillip Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) hat sein Ziel für den WorldSSP-Titel festgelegt, während die Schweiz durch den Superport-Weltmeister von 2019, Randy Krummenacher (EAB Racing Team), der den Titel zurückgewinnen will, und Dominique Aegerter (Ten Kate Racing) vertreten wird Yamaha) gab ihr Meisterschaftsdebüt. Der Österreicher Thomas Gradinger wird zur WorldSSP Challenge zurück sein.

ServusTV bietet qualitativ hochwertige Programme im deutschsprachigen Raum an. mit einem großen Publikum von über 5,7 Millionen Zuschauern pro Monat. Der österreichische Sender bietet verschiedene Arten von Unterhaltungsprogrammen an, darunter Live Sport. Diese Vereinbarung bestätigt die Dynamik des Senders, da auch andere Premium-Meisterschaften wie MotoGPTM, Formel 1 und WRC ausgestrahlt werden. WorldSBK sollte die Erfahrung von ServusTV nutzen, um neue Zielgruppen für eine erneute Partnerschaft zu gewinnen, von der alle Beteiligten profitieren.

2021 wird eine weitere herausragende Saison sein, da der sechsmalige Weltmeister Jonathan Rea den Titel erneut gewinnen will, aber es gibt viele andere Fahrer, die bereit sind, ihn zu besiegen, als er seinen siebten Titel in Folge anstrebt.

David Morgenbesser, Leiter Sportrechte und -vertrieb bei ServusTV, sagte: „ServusTV ist die Heimat von Motorsportfans im deutschsprachigen Raum. Mit den Premium-Serien MotoGPTM und WorldSBK ist es uns in den letzten fünf Jahren gelungen, eine großartige Community zu schaffen freuen uns sehr über die gute Partnerschaft und das Vertrauen von Dorna Sport und dass wir den Fans auch in Zukunft diesen aufregenden Motorradsport anbieten können! “

Manel Arroyo, Geschäftsführer des TV- und Medienbereichs von Dorna Sports, sagte: „Wir freuen uns, die Partnerschaft mit ServusTV um zwei Jahre zu verlängern. Diese Vertragsverlängerung ist eine gute Nachricht für österreichische, deutsche und schweizerische Motorsportfans, die von einer maßgeschneiderten Berichterstattung über die Meisterschaft profitieren werden. Mit Fahrern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die an der Meisterschaft teilnehmen, sind wir stolz darauf, dass die WorldSBK in diesem Bereich weiter wachsen wird.

Die erste Runde der MOTUL FIM Superbike-Weltmeisterschaft 2021 wird vom 21. bis 23. Mai live vom MotorLand Aragon übertragen.