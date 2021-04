Woolworths bereitet sich mit Sydney Robotic Warehouse auf digitale Lieferungen vor

Der Schritt folgt der wachsenden Nachfrage nach selbst gelieferten Lebensmitteln in der australischen Supermarktbranche in den letzten 12 Monaten, da die Pandemie mehr Online-Käufer gezwungen hat.

Der Lebensmittelriese Woolworths baut in Sydneys westlichen Vororten ein neues automatisiertes Lagerhaus, um mehr Kunden für den wöchentlichen Online-Einkauf vorzubereiten.

„Wir wissen, dass sich die Art und Weise, wie Kunden einkaufen, dauerhaft geändert hat“, sagt sie. “Deshalb möchten wir sicherstellen, dass unser Netzwerk so konfiguriert ist, dass es unseren Kunden in Zukunft den bestmöglichen Service bietet.”

Das 22.000 Quadratmeter große Distributionszentrum befindet sich in Auburn, NSW, und wird bis zur Fertigstellung im Jahr 2024 rund 250 Mitarbeiter beschäftigen. Woolworths wird rund 100 Millionen US-Dollar für den Bau der Anlage ausgeben, von der das Unternehmen hofft, dass sie 50.000 Türen versenden wird Bestellungen von Tür zu Tür pro Woche. .

Frau Bardwell sagte, die Käufer legten mehr Wert darauf, ihre Artikel am selben oder am nächsten Tag zu erhalten, und zwangen Woolworths, sich von seinem System der Versandbestellungen direkt von einzelnen Geschäften in Gebiete mit hoher Nachfrage wie im Westen Sydneys zu entfernen.

“Unsere Filialnetze werden immer unsere erste Anlaufstelle sein”, sagte Frau Bardwell. “Aber wenn wir in einigen dieser Gebiete mit hoher Dichte wie dem Westen Sydneys 2 Millionen Menschen haben … möchten wir dieses Netzwerk durch zusätzliche Kapazitäten von einem dedizierten und automatisierten Vertriebszentrum ergänzen.”