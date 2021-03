“Wirtschaftlicher Gegenwind könnte sich aus höheren Inflationsaussichten ergeben”, so Auto News, ET Auto

Neu-Delhi: Gegenwind für die indische Wirtschaft könnte aufgrund höherer Inflationsaussichten auftreten, sagte EY India.

Laut dem jüngsten Bericht „EY Economy Watch“ haben anhaltend hohe inländische Kraftstoffpreise aufgrund stetig steigender globaler Rohölpreise den Inflationsdruck angeheizt.

In letzter Zeit wurde die Erholung der weltweiten Rohölpreise sowohl von einer Erholung der Nachfrage als auch von angebotsseitigen Faktoren angetrieben.

“Diese Entwicklungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Preise für Erdölprodukte in Indien. Beispielsweise sind die Ölpreise auf einem Allzeithoch und erreichen in einigen Städten Indiens fast 100 INR pro Liter”, heißt es in dem Bericht.

“Diese Trends dürften Aufwärtsrisiken für die Gesamtinflation mit sich bringen, die im Februar 2021 5 Prozent erreichte. Die Kerninflation des VPI stieg im Februar 2021 ebenfalls auf 6,1 Prozent.”

Darüber hinaus wurde in dem Bericht die RBI als Hinweis darauf angeführt, dass die Aussichten für die Kerninflation durch eine weit verbreitete Eskalation der Dienstleistungskosten und des Drucks auf die Herstellungspreise aufgrund steigender Preise für Industriegüter beeinflusst werden könnten.

In Bezug auf die bevorstehende Überarbeitung des geldpolitischen Rahmens (MPF) heißt es in dem Bericht, dass “unter Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Fiskal- und Geldpolitik entschieden werden sollte”.

Nach Abschluss des Fünfjahreszeitraums seit seiner Gründung im Februar 2015 muss der MPF überprüft werden.

Nach dem derzeitigen Rahmen wurde die RBI beauftragt, eine VPI-Inflationsrate von 4% mit einem Toleranzbereich von “+/- 2%” anzustreben, was einen Gesamtinflationsbereich des CPI von 2 bis 6% impliziert.

„Dieses Ziel sollte alle fünf Jahre überprüft werden. Vor diesem Hintergrund sprach sich die RBI in ihrem am 26. Februar 2021 veröffentlichten Währungs- und Finanzbericht 2020-2021 für die Beibehaltung des derzeitigen flexiblen Inflationszielregimes und des aktuellen Inflationszielbereichs des VPI aus. “”

Die RBI begründete ihre Position, die VPI-Inflationsspanne von 2 bis 6% beizubehalten, mit der Begründung, dass eine Untergrenze von 2% den Schätzungen der RBI zu Angebotsschocks und auch den Inflationszielen in fortgeschrittenen Volkswirtschaften entspreche.

Darüber hinaus berichtete die RBI, dass die Obergrenze von 6 Prozent mit der internationalen Erfahrung übereinstimmt, in der Länder mit einem hohen Anteil an Nahrungsmitteln im VPI-Korb tendenziell höhere Inflationsziele haben und breitere Toleranzbänder und eine Inflation von mehr als 6 Prozent das Wachstum auf RBI-Basis beeinträchtigen können . Schwellenwertschätzungen.

“Das Argument der 2-Prozent-Untergrenze, das für fortgeschrittene Volkswirtschaften relevant ist, muss im Kontext Indiens möglicherweise sorgfältig geprüft werden.”

“Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass die implizite Inflation auf der Grundlage des Preisdeflators tendenziell deutlich niedriger bleibt als die VPI-Inflation. Dies hat zu einem relativ geringen nominalen BIP-Wachstum und damit zu einem Wachstum geführt. Relativ niedrige Steuereinnahmen.”