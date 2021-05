„Wir mussten arbeiten, um Urlaub zu machen“: Benoit Paire kehrt zu Dominic Thiem zurück

Der französische Tennisprofi Benoit Paire steht oft im Zentrum aller Kontroversen. Er spuckte kürzlich nach seiner Niederlage bei den Argentina Open 2021 auf den Platz und feierte diese Niederlage überraschenderweise bei den Miami Open 2021. Aufgrund dieses Verhaltens beschloss der französische Tennisverband sogar, Sanktionen gegen ihn zu verhängen.

In einem kürzlich geführten Interview kritisierte Dominic Thiem, Weltnummer 4, Benoit Paire für seine Possen auf dem Platz. Er meinte, wenn Paire nicht daran interessiert ist, diesen Sport zu spielen, sollte er besser zu Hause bleiben. Er riet dem französischen Spieler auch, sich auszuruhen oder in den Urlaub zu fahren, wenn ihn im Moment nichts zum Tennisspielen motiviert.

“Bleib zu Hause”: Dominic Thiem kritisiert Benoit Paire wegen der jüngsten Possen

DUBAI, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE: Dominic Thiem aus Österreich reagiert während seines Einzelspiels gegen Lloyd Harris aus Südafrika am zehnten Tag des Dubai Duty-Free Tennis im Dubai Duty-Free Tennis Stadium in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. (Foto von Francois Nel / Getty Images)

Danach beschloss Benoit Paire, den Gewinner der US Open 2020 zurückzuschlagen und twitterte, dass er arbeiten müsse, um in den Urlaub zu fahren. Er schrieb jedoch auch, dass er sich freute, ihn wieder auf dem Platz zu sehen.

„Dominic Thiem, ich musste arbeiten, um Urlaub zu machen. H.Ich wünschte, wir sehen uns wieder auf Tour. “ schrieb Pair auf Twitter.

Er nahm eindeutig einen Halse bei Thiem und behauptete, dass er im Gegensatz zu ihm arbeitete, bevor er in den Urlaub ging.

“Haben Sie kein Problem mit dem, was Sie gesagt haben” – Benoit Paire an Dominic Theim

Obwohl Paire versuchte, Thiem zu durchsuchen, schrieb er auch, dass er kein Problem mit dem hatte, was Thiem sagte. Offensichtlich hat er dies mit der vorherigen Zeile getwittert, um die Luft zu reinigen. Der Franzose schrieb auch, dass jeder anders handeln und denken kann.

Tennis – ATP 500 – Mexican Open – Die Prinzessin von Fairmont Acapulco, Acapulco, Mexiko – 16. März 2021 Der Franzose Benoit Paire demonstriert dem Schiedsrichter während seines Spiels in der ersten Runde gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas REUTERS / Carlos Perez-Gallardo

“Ich habe kein Problem mit dem, was du gesagt hast, jeder kann anders denken und handeln.” Paar im Tweet hinzugefügt.

Momentan gibt es definitiv einen Funken zwischen Pair und Thiem, der sich bald in ein Feuer verwandeln kann. Nach der Antwort von Paire warten die Fans gespannt auf eine Reaktion des österreichischen Spielers.

Dominic Thiem und Benoit Paire spielen derzeit bei den Mutua Madrid Open 2021. Der Franzose trifft morgen in der ersten Runde des Turniers auf Nikoloz Basilashvili. Wird er in der Lage sein, seine Pechsträhne zu beenden und nach langer Zeit in Madrid endlich ein Einzelspiel zu gewinnen?

