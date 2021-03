Windkraftanlagen in Niederösterreich gesehen

Ein am 25. März 2021 aufgenommenes Foto zeigt Windkraftanlagen in Niederösterreich. Nach Angaben des Österreichischen Windenergieverbandes produzierten Ende 2020 1.307 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 3.120 Megawatt Strom für rund 2 Millionen Haushalte in Österreich.





