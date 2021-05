Wiederherstellungs- und Resilienzfazilität: Belgien, Italien, Österreich und Slowenien legen offizielle Wiederherstellungs- und Resilienzpläne vor – The European Sting – Kritische Nachrichten und Erkenntnisse zu europäischer Politik, Wirtschaft, auswärtigen Angelegenheiten, Wirtschaft und Technologie

(Gutschrift: Unsplash)

Die Kommission hat offizielle Sanierungs- und Resilienzpläne aus Belgien, Italien, Österreich und Slowenien erhalten. Diese Pläne definieren die Reformen und öffentlichen Investitionsprojekte, die jeder Mitgliedstaat mit Unterstützung des Wiederherstellungs- und Resilienzmechanismus (FRR) durchführen möchte.

Die RRF ist das Schlüsselinstrument im Herzen von NextGenerationEU, dem Plan der EU, gestärkt aus der COVID-19-Pandemie hervorzugehen. Es werden bis zu 672,5 Mrd. EUR zur Unterstützung von Investitionen und Reformen bereitgestellt (zu Preisen von 2018). Daraus ergeben sich Zuschüsse in Höhe von 312,5 Milliarden Euro und Darlehen in Höhe von 360 Milliarden Euro. Die FRR wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, Europa dabei zu unterstützen, gestärkt aus der Krise herauszukommen und grüne und digitale Übergänge zu gewährleisten.

Die Vorlage dieser Pläne folgt einem intensiven Dialog zwischen der Kommission und den nationalen Behörden dieser Mitgliedstaaten in den letzten Monaten.

Belgiens Wiederherstellungs- und Resilienzplan

In dem vorgelegten Plan beantragte Belgien Zuschüsse in Höhe von insgesamt 5,9 Milliarden Euro im Rahmen des FRR.

das Belgischer Plan gliedert sich in sechs Säulen: Klima, Nachhaltigkeit und Innovation; digitale Transformation; Mobilität; sozial und inklusiv; Wirtschaft der Zukunft und Produktivität; und öffentliche Finanzen. Die Projekte des Plans decken die gesamte Lebensdauer der FRR bis 2026 ab. Der Plan sieht Projekte in den sieben wichtigsten europäischen Gebieten vor.

Italiens Erholungs- und Resilienzplan

In dem vorgelegten Plan beantragte Italien eine Gesamtunterstützung in Höhe von 191,5 Mrd. EUR im Rahmen des FRR, einschließlich Zuschüssen in Höhe von 68,9 Mrd. EUR und Darlehen in Höhe von 122,6 Mrd. EUR.

Der italienische Plan gliedert sich in sechs Bereiche: Digitalisierung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Kultur; grüne Revolution und ökologischer Übergang; Infrastruktur für nachhaltige Mobilität; Bildung und Forschung; Zusammenhalt und Inklusion; Gesundheit. Die Projekte des Plans decken die gesamte Lebensdauer der FRR bis 2026 ab. Der Plan sieht Projekte in den sieben wichtigsten europäischen Gebieten vor.

Österreichs Wiederherstellungs- und Resilienzplan

Österreichs Sanierungs- und Resilienzplan sieht Maßnahmen in Höhe von insgesamt 4,5 Milliarden Euro vor.

Der österreichische Plan gliedert sich in vier politische Prioritäten. Dazu gehören Reform- und Investitionsmaßnahmen in Verbindung mit: umweltfreundlicher Bewertung, die Renovierung, Mobilität, biologische Vielfalt, Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität umfasst; digitale Wiederherstellung für Breitband, Schulen, öffentliche Dienste und Unternehmen; wissensbasierte Wiederherstellung, einschließlich Forschung, Entwicklung und Umschulung, Bildung und strategische Innovation; und gerechte Genesung, die Gesundheitsversorgung, belastbare Gemeinschaften, Kunst und Kultur sowie Reformen umfasst. Die Projekte des Plans decken die gesamte Lebensdauer der FRR bis 2026 ab. Der Plan sieht Projekte in den sieben wichtigsten europäischen Gebieten vor.

Sloweniens Wiederherstellungs- und Resilienzplan

In dem vorgelegten Plan beantragte Slowenien eine Gesamtunterstützung in Höhe von 2,5 Mrd. EUR im Rahmen des FRR, darunter Zuschüsse in Höhe von 1,8 Mrd. EUR und Darlehen in Höhe von 700 Mio. EUR.

das Slowenische Karte dreht sich um vier vorrangige Säulen: grüner Übergang; digitale Transformation; intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum; Gesundheit und Wohlbefinden, einschließlich Investitionen und Reformen in Langzeitpflege und Sozialwohnungen. Die Projekte des Plans decken die gesamte Lebensdauer der FRR bis 2026 ab. Der Plan sieht Projekte in den sieben wichtigsten europäischen Gebieten vor.

Nächste Schritte

Die Kommission wird die Pläne in den nächsten zwei Monaten auf der Grundlage der elf in der Verordnung festgelegten Kriterien bewerten und deren Inhalt in rechtsverbindliche Rechtsakte umsetzen. Diese Bewertung umfasst insbesondere eine Prüfung, ob die Pläne wirksam dazu beitragen, alle oder einen wesentlichen Teil der Herausforderungen zu bewältigen, die in den länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters aufgeführt sind. Die Kommission wird auch prüfen, ob Pläne mindestens 37% der Ausgaben für Investitionen und Reformen zur Unterstützung der Klimaziele und 20% für den digitalen Übergang verwenden.

Der Rat hat in der Regel vier Wochen Zeit, um den Vorschlag der Kommission für einen Durchführungsbeschluss des Rates anzunehmen.

Die Genehmigung der Pläne durch den Rat würde den Weg für die Auszahlung einer Vorfinanzierung von 13% an diese Mitgliedstaaten ebnen. Dies unterliegt dem Inkrafttreten der Eigenmittelentscheidung, die zunächst von allen Mitgliedstaaten genehmigt werden muss.

Die Kommission hat inzwischen insgesamt 13 Sanierungs- und Resilienzpläne aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Lettland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Slowenien und der Slowakei erhalten. Sie wird weiterhin aktiv mit anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um sie bei der Umsetzung hochwertiger Pläne zu unterstützen.