Wie Österreich die Talente der Zukunft ausbilden will

Ali Mahlodji versucht, die nächste Generation von Österreichern auf Jobs vorzubereiten, die es noch nicht gibt. Das Unternehmen Whatchado, das er vor acht Jahren gegründet hat, hilft dabei, Arbeitssuchende mit Unternehmen in Verbindung zu bringen, und informiert neue Mitarbeiter über Karrieren, die sie zu Hause möglicherweise nicht gelernt haben. ‘

Herr Mahlodji, ein ehemaliger Lehrer, der vor 35 Jahren als Flüchtling aus dem Iran nach Österreich kam, gründete das Unternehmen aufgrund seiner Erfahrungen als junger Mann. Bevor er sich Start-ups widmete, hatte er über 40 Jobs gearbeitet, von der Reinigung von Fußböden über das Projektmanagement bei einem Tech-Unternehmen bis hin zum Unterricht an einer High School.

„65 Prozent der Kinder, die heute in die Grundschule gehen, werden in völlig neuen Berufen arbeiten, die es noch nicht gibt“, zitiert Mahlodji eine Studie des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2017.

Aus diesem Grund gründete er in jüngerer Zeit ein neues Unternehmen, FutureOne, als Schnittstelle zwischen großen Unternehmen, Studenten und Pädagogen, da Pädagogen und Unternehmen eine digitalere Zukunft planen.

Während der Koronakrise in Österreich stellten wir fest, dass der Arbeitsmarkt und das Bildungssystem nicht verbessert wurden, um die Menschen bei der Anpassung an Veränderungen zu unterstützen

Da sich die Art der Arbeit auf der ganzen Welt ändert, habe sich Österreich besonders langsam angepasst.

„Das österreichische Bildungssystem ist immer noch das gleiche wie vor 100 Jahren und bringt den Schülern Dinge bei, die ihnen nicht unbedingt die Werkzeuge geben, die sie für ihre zukünftige Karriere benötigen“, sagt er.

Während das reale Pro-Kopf-BIP Österreichs im vergangenen Jahr das siebthöchste in der EU war, stellt sich das Land “langsamer als in vergleichbaren Ländern auf die globale Grenze der Digitalisierung ein” OECD im letzten Jahr gemeldet. Der Club der meist wohlhabenden Länder hat auch festgestellt, dass die Verfügbarkeit digitaler Kompetenzen in der österreichischen Bevölkerung geringer ist als die ihrer Kollegen in Westeuropa.

Die Digitalisierung wurde 2019 als Hauptziel der Regierung identifiziert, jedoch durch die Pandemie unterbrochen, die dem Land laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut für Wirtschaft die höchste Arbeitslosenquote seit dem Winter 1952/53 bescherte. (WIFO).

Dies ist teilweise auf ein Missverhältnis zwischen Arbeitsplätzen und technologischen Fähigkeiten zurückzuführen. Österreich liegt bei der „Verbreitung von IKT und dem Einsatz digitaler Technologien“, insbesondere in der Welt der digitalen Technologie, hinter vergleichbaren europäischen Ländern zurück, darunter Schweden, Dänemark, die Niederlande und das Vereinigte Königreich WIFO studieren.

Große Unternehmen arbeiten mit Universitäten zusammen, um die digitalen Fähigkeiten der nächsten Generation von Arbeitnehmern zu verbessern.

Mondi, der weltweit größte Hersteller von Kraftpapier und Papiertüten, beschäftigt rund 10 Prozent seiner Mitarbeiter in Österreich. Es unterhält Partnerschaften mit der Wirtschaftsuniversität Wien und der Technischen Universität Graz, um junge Talente in Wirtschaft und Wissenschaft auszubilden.

Das Unternehmen hat sich auch darauf konzentriert, Innovationsberater in seine Fabriken und Fabriken in Österreich zu holen, sagte der Personalleiter der Gruppe, Michael Hakes.

Während in den letzten Jahren mehr Menschen, darunter Frauen und ältere Arbeitnehmer, dem Arbeitsmarkt beigetreten sind, wurden laut dem Bericht viele Arbeitsplätze von Migranten oder grenzüberschreitenden Arbeitnehmern besetzt. OECD.

2019 stellte die in Paris ansässige Organisation fest, dass der Anteil der Migranten an der Gesamtzahl der in Österreich beschäftigten Personen seit Beginn des letzten Jahrzehnts weiter gestiegen war. Die OECD hat auch projiziert, dass die Einwanderung dazu beitragen könnte, die Auswirkungen einer alternden Bevölkerung auszugleichen.

Österreichs Mitte-Rechts-Kanzler hat jedoch eine harte Haltung gegenüber der Einwanderung eingenommen und die jüngsten Hilfsprogramme für Migranten mit Sprache und Assimilation durchgegriffen.

Seit Januar regiert die Österreichische Volkspartei von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit den Grünen – einer Koalition, zu der auch die eingewanderte Ministerpräsidentin des Landes, Justizministerin Alma Zadic, gehört.

Der Koalitionsvertrag sieht jedoch strengere Kontrollen gegen die Migration vor. In einem Interview Anfang dieses Jahres sagte Herr Kurz: „Wenn wir nicht kontrollieren, wer kommen darf, können wir nicht sicher leben. . . und wir werden nicht in der Lage sein, unsere Identität zu behalten. “”

Laut Hakes war Mondi, der Österreich als regionales Drehkreuz für seine Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa nutzt, von Arbeitsmigranten “abhängig” und “wertschätzend”.

„Wir suchen nach Vielfalt, nicht nur in Bezug auf das Geschlecht, sondern auch in Bezug auf die Nationalität. . . Wenn Sie in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, die immer gut ist, entstehen neue Ideen, neue Arbeitsweisen “, sagt er.

Während sich die Wirtschaft erholt, ist Herr Mahlodji der Ansicht, dass es wichtiger denn je ist, technische Fähigkeiten und Vielseitigkeit zu vermitteln.

„Während der Koronakrise in Österreich haben wir festgestellt, dass der Arbeitsmarkt und das Bildungssystem nicht verbessert wurden, um die Menschen bei der Anpassung an Veränderungen zu unterstützen. . . und wie man sich in unsicheren Zeiten neu erschafft. “”

Herr Hakes sagte, dass die Coronavirus-Krise den Arbeitsmarkt radikal verändern wird und dass sie zwar Herausforderungen mit sich bringen wird, aber auch Chancen bietet.

“Es dauerte eine Pandemie, um den Arbeitsplatz endlich auf die Menschen auszurichten”, sagt er. “Während dieser Pandemie haben wir gesehen, dass radikale Veränderungen nicht nur möglich sind, sondern in wenigen Wochen oder Tagen stattfinden können.”

Er fügt hinzu: “Größere Veränderungen sind in Zukunft möglich, wenn wir den richtigen Weg finden, dies zu erklären und unsere Mitarbeiter mitzunehmen.”