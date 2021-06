Wie man eine Regenjacke/Regenmantel im Sommer stylt

So ideal der Sommer in Deutschland auch ist, kann er dennoch für Überraschungen sorgen. Heute noch blauer Himmel, Sonnenschein und 30 Grad und am nächsten Tag graue Wolken 18 Grad und Regen. Ein Platzregen wäre ja nicht das Problem. Es kann aber auch, was nicht selten ist, entweder den ganzen Tag regnen oder sogar mehrere Tage.

Bei Regenwetter kommt man mit den Sommer-Klamotten in Form von T-Shirt Jeans und leichten Sneakers nicht weit. Schon gar nicht, wenn der Weg zur Arbeit auf einen, bei solchem Wetter wartet. Um hier einen Weg zu finden, wie man das Problem am besten löst, folgt der tägliche Blick in den Kleiderschrank. Schließlich möchte man ja als Frau nicht „nur“ zweckmäßig gekleidet durch den Regen zur Arbeit laufen. Ein wenig Styling würde das Regenwetter schon wesentlich erträglicher machen.

Mit guten Styling-Ideen dem Regenwetter trotzen

Was gut aussieht, muss nicht regendicht sein! Es muss also ein Outfit her, das vor Regen schützt. Da würde sich doch eine Regenjacke oder ein Regenmantel geradezu anbieten. Schon werden Stimmen laut, die sehen doch hässlich aus und eignen sich allenfalls für den Weg zum Supermarkt. In keinem Fall aber zum Shoppen in der Stadt.

Das kann man so nicht stehen lassen! Regenjacken oder Regenmäntel müssen sich schon lange nicht mehr hinter einer Jeansjacke, einem Anorak oder einer Biker-Jacke verstecken.

Der Trend der regenjacke damen

Mit vielfältigen Mustern, Schnitten und Farben zeigen die Regen-Outfits was in ihnen steckt und was momentan angesagt ist:

• Regenjacken im Rausch der Muster: Manchmal gilt auch das Wort: „ Es darf ruhig ein wenig mehr sein“. Animal Prints sind derzeit der absolute Renner , allen voran das Zebra, Leo und Tigermuster. Eine Designoptik welche bislang nur auf Röcken, Blusen und ähnlichen Outfits erkennbar waren. Mit diesem angesagten Trend hat der Regen keine Chance mehr.

• Transparente Regenjacken: Wer jetzt nicht unbedingt wie „König der Löwen“ durch die Gegend laufen möchte, ist mit einer transparenten regenjacke damen auch gut gestylt.

• Regenoutfits in Pastellfarben: Der klassische gelbe Regenmantel der auch in Norddeutschland „Ostfriesennerz“ genannt wird, wird immer seine Berechtigung haben. In diesem Jahr bekommt er allerdings Konkurrenz von Regenjacken/Regenmäntel in Pastellfarben. Die gestylte helle Regenbekleidung fordert quasi förmlich zu einem Spaziergang im Regen auf.

Trenchcoats aus wasserabweisenden Stoffen

• In der Regel bestehen die Trenchcoats, vielfach noch aus der Serie „Columbo“ bekannt, aus Canvas oder Garbadine. Es sind also keine reinen wasserresistenten Stoffe. Mit der Zeit kann der Stoff den Regen nicht mehr aufhalten. In diesem Jahr gibt es viele Trenchcoat-Modelle aus Polyester oder wasserdichtem PVC, in modischen Schnitten.

Die wichtigsten Accessoires bei Regenwetter

Der absolute Burner unter den Regen-Accessoires ist nicht nur der Regenschirm, sondern Bucket Hats. Zwar werden sie auch von Anglern in der Standardversion getragen, wer aber gerne eine Kopfbedeckung trägt, liegt hier nicht verkehrt. In wasserfesten Materialien lassen sie sich perfekt zur regenjacke damen stylen.

Nichts ist schlimmer als nasse Füße, da nützt auch die Regenbekleidung wenig. Vom Styling her passen Gummistiefel, die es in jeder Aufmachung, gibt super zur Leo-Regenjacke und natürlich auch zu anderen Kombinationsmöglichkeiten. Seit in Hollywood Kate Moss auf einem Festival diese hohen Gummistiefel trug, sind sie der Renner und absolut im Trend und alltagstauglich noch dazu.