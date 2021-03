Wie man den Dämonentöter-Film ‘Mugen Train’ in den USA, Europa und Indien sieht

Dämonentöter: Mugen Train / Ufotable / Aniplex

Das offizielle Erscheinungsdatum des Demon Slayer-Films ‘Mugen Train’ für Theater und Digital wurde bestätigt. Wie können Sie den Film sehen?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ist derzeit wohl eine der besten und beliebtesten Zeichentrickserien der Welt. Es ist also verständlich, dass Fans verzweifelt nach neuen Inhalten suchen.

Unmittelbar nach dem Finale der ersten Staffel im September 2019 war es soweit Anzeige von den Autoren der Serie “Ufotable” auf Twitter, dass das nächste Projekt ein Spielfilm sein würde.

Der Film würde “Mugen Train” heißen und eine direkte Fortsetzung der ersten Staffel sein, wobei Tanjiro, Inosuke, Zenitsu und Nezuko in den “Infinity Train” einsteigen, nachdem 40 Personen an Bord der Lokomotive vermisst wurden.

Fans möchten jedoch wissen, wie sie den Demon Slayer-Film sehen können, einschließlich wann er außerhalb Japans veröffentlicht wird und auf welchen Websites der Film ausgestrahlt wird.

Der viertgrößte Film des Jahres 2020 …

Der Animationsfilm ‘Demon Slayer: Mugen Train’ veröffentlicht Freitag, 16. Oktobere in Kinos in Japan.

Nach einem rekordverdächtigen Eröffnungswochenende wurde der offizielle Demon Slayer Twitter Die Aufzeichnung ergab, dass Mugen Train in nur 10 Tagen über 10 Milliarden Yen (95 Millionen US-Dollar) verdiente.

Der Film würde dann weiter brechen Aufzeichnungen für das beste Eröffnungswochenende und das beste zweite Wochenende an der japanischen Abendkasse mit über 8 Millionen verkauften Tickets.

Bis Januar 2021 hat Demon Slayer: Mugen Train vergrößert über 390 Millionen US-Dollar und gilt heute als der vierthöchste Einspielfilm des Jahres 2020.

Demon Slayer Mugen Train: Erscheinungsdatum in Englisch

Demon Slayer: Mugen Train wird am 23. April in den US-amerikanischen und kanadischen Kinos und am 22. Juni weltweit digital veröffentlicht.

Aniplex von Amerika offiziell autorisiert der Film und plante, Mugen Train mit GSC Cinemas Ende Februar zu veröffentlichen. Der Film wurde dann für eine Woche in Miami, Florida, veröffentlicht, um Mugen Train für die Oscars zu qualifizieren.

Heute war der 16. März Anzeige Dieser Dämonentöter: Mugen Train kommt am 23. April in die US-Kinosrd und digital am 22. Junind.

In ganz Europa wird der Film sein zuerst mit Manga Entertainment (Großbritannien und Irland), Selecta Vision (Spanien), Dynit (Italien), Wakanim (Schweden, Dänemark, Frankreich, Holland, Norwegen, Finnland und Belgien) – ein bestimmtes Veröffentlichungsdatum bleibt in diesen Gebieten jedoch unbestätigt.

Der Film wird jedoch am 25. März dank Peppermint Anime in deutschen, österreichischen und schweizerischen Kinos veröffentlicht.

In Indien gibt es PVR-Kinos hätte in Gesprächen mit Händlern, um Mugen Train 2021 in die Kinos zu bringen.

Es ist derzeit nicht bekannt, ob eine ähnliche Partnerschaft mit Theatern außerhalb dieser Gebiete geschlossen wird. Angesichts des unglaublichen Erfolges werden einige Theater wahrscheinlich eine Sondergenehmigung für die Präsentation von Mugen Train beantragen.

Interessanterweise zeigen IMAX-Kinos den Film in den USA und Kanada und bieten Hoffnung, dass Mugen Train IMAX weltweit veröffentlichen könnte – mit derzeit 41 Ländern. besitzen offizielle IMAX-Websites.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass internationale Veröffentlichungen vollständig von der Eröffnung des Kinos abhängen, was angesichts der anhaltenden Coronavirus-Pandemie ungewiss bleibt.

Wird der Film The Demon Slayer auf Funimation oder Crunchyroll ausgestrahlt?

Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es keine Informationen, die darauf hindeuten, dass der Demon Slayer-Film auf Funimation oder Crunchyroll veröffentlicht wird.

Mugen Train wird es aber auch sein verfügbar ab dem 22. Juni digital über Apple TV, Microsoft Store, Vudu, Google Play, PlayStation Store und Amazonnd.

Die Vorbestellungen für die digitale Version beginnen am 26. Aprile auf Apple TV, Microsoft Store und PlayStation Store.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Funimation den Film irgendwann ausstrahlen wird, wobei Aniplex von Amerikas nordamerikanischem Kinostart in produziert wird Partnerschaft mit Funimationsfilmen.

Während die Zeichentrickserie auf anderen Streaming-Plattformen wie Crunchyroll und Hulu nach wie vor äußerst beliebt ist, wird der Film möglicherweise einige Monate nach der digitalen Premiere auf diesen Websites verfügbar sein.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen offiziell bekannt gegeben werden.

