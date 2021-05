Wie Kanadas Impfstoffe von der Fabrik in Ihren Arm gelangen

Sie betreten das Impfzentrum des Palais des congrès, dem Kongresszentrum in der Innenstadt von Montreal, und die Operation ist fast wie ein Tanz.

Bald ist der Impfstoff in Ihrem Arm und Sie sind auf dem Weg. Aus der Ferne sieht es aus wie eine gut geölte Operation, bei der Menschen von Tisch zu Tisch rutschen.

Aber es ist die komplexe Organisation hinter den Kulissen – einschließlich der Herstellung von Impfstoffen, Dosis für Dosis -, die dies ermöglicht.

“Jeden Morgen überprüfe ich als erstes, wie viele Dosen wir bereit haben, um sicherzustellen, dass sie mit der Anzahl der Termine für den Tag übereinstimmen”, sagte Camille. Bouchard-Coulombe, der stellvertretende Direktor der Messe. Impfstelle im Palast.

Bouchard-Coulombe ist einer von vielen Menschen, die hinter den Kulissen des Palais – und anderer Impfstellen in der Provinz – arbeiten, um sicherzustellen, dass jeder, der einen Impfstoff wünscht, einen erhält und keine Dosis verschwendet wird.

CBC Montreal ist dem komplizierten Weg eines mRNA-Impfstoffs zum Arm einer Person gefolgt. Es ist ein Modell, das sich weiterentwickeln könnte, wenn Kanada seinen eigenen Impfstoff Novavax herstellt, dessen Genehmigung durch Health Canada noch aussteht.

Die Mitarbeiter der Impfstelle Palais des congrès in Montreal schütteln die Fläschchen mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff nach dem Auftauen vorsichtig. (CBC)

Bisher hat das Land jedoch mindestens 381 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoff bestellt, genug, um jeden Kanadier fünfmal zu immunisieren.

Kanada verwendet derzeit vier Impfstoffe: AstraZeneca-Oxford / Covishield, hergestellt in Indien, Südkorea und den Vereinigten Staaten; Pfizer-BioNTech, hergestellt in Belgien; Moderna, hergestellt in der Schweiz und in Spanien; und Johnson & Johnson, hergestellt in den Vereinigten Staaten

Kanada hat bisher vier Impfstoffe zugelassen: AstraZeneca-Oxford / Covishield, Pfizer-BioNTech, Moderna und Johnson & Johson. (CBC)

Pfizer ist bei weitem der Impfstoff, der aufgrund der von Kanada bestellten Menge und der Tatsache, dass das Unternehmen die beständigsten Lieferungen durchgeführt hat, in die Arme der meisten Kanadier gelangen wird.

Da wir keine inländische Produktion haben, müssen Impfstoffe komplizierte logistische Wege durchlaufen, um die Impfstellen zu erreichen. Diese Strecken werden von Teams auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene der öffentlichen Gesundheit verwaltet.

In Montreal erhalten die wichtigsten Massenimpfstellen mehrmals pro Woche Lieferungen. Im Palais des congrès beispielsweise entspricht dies mehr als 20.000 Dosen pro Woche.

Der mRNA-Impfstoff von Pfizer wird in Puurs, Belgien, hergestellt. Es ist bei weitem dasjenige, das in den Armen der meisten Kanadier landen wird. (CBC)

Die Mitarbeiter haben alles für eine Wissenschaft – Dosen werden ausgepackt, aufgewärmt, rekonstituiert, bestellt, gefüllt, geliefert und präzise injiziert. Und es wiederholt sich den ganzen Tag, sieben Tage die Woche.

Während der Aufbau der kanadischen Massenimpfkampagne lange gedauert hat, hat sich die Arbeit inzwischen zu einem bewährten Prozess entwickelt.