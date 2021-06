Wie GameStop dem Russell 1000 beitreten könnte, könnte der Aktie schaden

Textgröße





Justin Sullivan / Getty Images





Die Reddit-Armee hat es geschafft, zu starten



GameStop



in Richtung einer neuen Stratosphäre, was der Aktie aber kurzfristig tatsächlich schaden könnte.

Der Videospiel-Händler ist offiziell in die



Russell 1000-Index,



Das gab FTSE Russell am Samstag bekannt. Der Russell 1000 bildet Large-Cap-Aktien ab, und um in die jüngste Aufstockung des Index aufgenommen zu werden, mussten die Aktien am 7. Mai eine Marktkapitalisierung von mindestens 7,3 Milliarden US-Dollar aufweisen.