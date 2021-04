Wie die Schlafzüge zu den großen Kindern zurück wurden

Die Schlafzüge meiner Träume: fünf fantastische Reisen in Ihr Leben

London-Penzance

Die Nacht Riviera nach Penzance wurde 2005 fast verschrottet, aber nach Protesten einer Koalition von Geschäftsleuten, Politikern und Eigentümern von Zweitwohnungen im kornischen London gerettet. Der Zug fährt kurz vor Mitternacht von Paddington ab. Stellen Sie sicher, dass Sie einen der Barhocker im Loungewagen für einen Schlummertrunk sichern. Öffnen Sie Ihre Kabine für die Morgensonne, während der Service die Royal Albert de Brunel-Brücke auf der Tamar überquert, und fordern Sie an, dass Ihre Kanne Tee- und Speckrolle in Truro serviert wird. Suchen Sie den St. Michaelsberg auf und atmen Sie die Seeluft ein, bevor Sie um 8 Uhr morgens in Penzance ankommen. Besonders im Sommer ist es wichtig, früh zu buchen. gwr.com

Paris-Venedig

Der unabhängige Betreiber Thello betreibt diesen Drei-Klassen-Service – mit Standard- oder Premium-Liegeplätzen und Liegeplätzen; Die Premium-Liegeplätze sind mit einer eigenen Dusche ausgestattet. Genießen Sie ein langes, spätes Mittagessen im blühenden Restaurant Le Train Bleu am Gare de Lyon, bevor Sie um 19.15 Uhr abreisen. Stellen Sie am nächsten Morgen sicher, dass Ihre Koffer gepackt sind und Sie rechtzeitig für ein Croissant und einen doppelten Espresso im Barwagen von Padua sitzen, wenn Sie die Brücke nach Venedig überqueren. Fünf Minuten nach Ihrer Ankunft befinden Sie sich in einem Vaporetto, das den Canal Grande hinunterfährt. thello.com

Perth-Sydney

Ein König der Schläfer – 2.700 Meilen quer durch Australien am indischen Pazifik. Wenn Sydney Ihr Ziel ist, fliegen Sie nach Perth und die drei Nächte an Bord reduzieren den Jetlag. Die Route führt durch Gebirgszüge, subtropische Savannen, Wüsten und Goldfelder und umfasst den längsten geraden Abschnitt der Welt, 300 Meilen durch die Nullarbor-Ebene. Leider wurden die Schwellen der Economy-Klasse im Jahr 2016 eingestellt, und der Service konzentriert sich jetzt auf das obere Marktsegment. Die Platinum Class bietet Doppelbetten und einen Loungewagen mit Sofas. Barramundi und gegrilltes Känguru werden im Restaurant Queen Adelaide serviert. travelbeyondrail.com.au 

Trondheim-Bodo

Die erste Etappe der 450 Meilen langen Nordland Line in Norwegen wurde 1882 eröffnet. Ein Teil des Mittelteils wurde unter nationalsozialistischer Besatzung von einer Belegschaft errichtet, zu der auch Kriegsgefangene gehörten. Die Route wurde schließlich 1962 fertiggestellt. Auf dem Weg nach Norden markiert das Saltfjellet-Gebirge den Beginn des Polarkreises. Der Zug verlässt die ehemalige Universitätsstadt Trondheim um 23.27 Uhr und kommt 10 Stunden später in Bodo an, von wo aus Fähren zu den Lofoten fahren. Ich hoffe, das Nordlicht im Winter zu sehen, während die Mitternachtssonne des Sommers einen nächtlichen Blick auf die Fjorde und Wälder ermöglicht, die sich entlang des Weges erstrecken. entur.no

München-Budapest

Kalman Imre war ein ungarischer Komponist, der die Operettenwelt in Budapest und dann in Wien dominierte. Sein Name wurde dem Nachtzug gegeben, der kurz vor Mitternacht München verlässt und nach einem Stopp am frühen Morgen in Wien kurz nach 9 Uhr morgens in Budapest ankommt. In der ungarischen Hauptstadt gibt es zwei Haltestellen – die erste, Kelenfold, befindet sich in den Vororten, ist jedoch mit der U-Bahn erreichbar. Bleiben Sie lieber etwas länger und genießen Sie die Pracht des Keleti-Terminals mit seinem kaiserlichen und königlichen Wartezimmer und Statuen der Eisenbahnpioniere James Watt und George Stephenson, die die Fassade schmücken. tickets.oebb.at

Petroc Trelawny präsentiert das Frühstück auf BBC Radio 3. Reisen innerhalb Großbritanniens und nach Übersee waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eingeschränkt. Überprüfen Sie die entsprechenden Tipps, bevor Sie buchen und reisen.