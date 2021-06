Wie bleibt tether immer bei $1 und ist es sicher?

Tether (USDT) ist eine Kryptowährung in der Kategorie bekannt als “stablecoins”. Sie wird von einer Firma namens Tether mit Sitz in Hongkong betrieben.

Tether-Münzen sind so konzipiert, dass sie bei einem Wert von jeweils 1 US-Dollar bleiben. Dies wird erreicht, indem das zirkulierende Angebot an USDT mit in Reserve gehaltenen Vermögenswerten unterlegt wird. Das Endergebnis ist eine Kryptowährung, die das Beste aus beiden Welten bietet.

Als Kryptowährung ist sie digital, programmierbar und kann leicht überall auf der Welt transferiert werden. Aber als US-Dollar-backed Asset, sein Wert bleibt relativ stabil im Vergleich zu den meisten cryptocurrencies, und sein Wert wird durch das Vertrauen in den US-Dollar gesichert.

Wie funktioniert Tether

Neue USDT kommen in das System, wenn die Firma Tether sie prägt.

Wenn jemand USDT möchte, leistet er eine Zahlung an Tether. Das Unternehmen fügt dann diese Gelder zu seinen Reserven hinzu und prägt neue USDT für den Kunden.

USDT werden auf die gleiche Weise aus dem Umlauf genommen. Wenn jemand USDT gegen USD eintauschen möchte, kann er sie an das Tether-Unternehmen zurückverkaufen. Eingelöste USDT werden dann vernichtet und aus dem Verkehr gezogen.

Dieser Prozess ist typischerweise nur für größere Kunden. Der alltägliche Tether-Benutzer wird stattdessen USDT auf einer Kryptowährungsbörse kaufen und verkaufen, so wie sie es mit jeder anderen Kryptowährung tun würden.

Wo Sie Tether kaufen können

Immediate Edge

Binance

CoinJar

Cointree

So verwenden Sie Tether

Auf technischer Ebene werden die Tether-Münzen als Token auf drei verschiedenen Blockchains ausgegeben. Das bedeutet, dass es drei verschiedene Arten von USDT gibt.

Alle von ihnen sind funktional die gleichen, aber wenn Sie USDT verwenden, müssen Sie sich bewusst sein, welche Art Sie verwenden. Der einfachste Weg, um herauszufinden, welchen Typ Sie haben, ist ein Blick auf Ihre Tether-Wallet-Adresse. Jede Art von Adresse wird mit verschiedenen Buchstaben oder Zahlen beginnen, was Ihnen sagt, welcher Typ es ist.

Ist Tether sicher?

Gerüchte und Bedenken wirbeln ständig um Tether herum, und ob es sicher ist, ist eine Frage der persönlichen Meinung.

Einige Leute haben Befürchtungen geäußert, dass Tether nicht vollständig abgesichert ist, dass es Token aus dem Nichts druckt, ohne dass es eine tatsächliche Nachfrage nach USDT gibt, dass es eine Partei der Preismanipulation der Bitcoin-Märkte ist und dass im Falle eines Bank-Runs, USDT-Nutzer mit wertlosen, nicht einlösbaren Token zurückbleiben könnten.

Diese Gerüchte sind in regelmäßigen Abständen übergekocht und haben den Wert von Tether für Stablecoin-Verhältnisse stark schwanken lassen. USDT soll etwa $1 wert sein, aber an verschiedenen Punkten, es wurde über $1.05 oder unter $0.95 bewertet, wie die Märkte gewinnen und verlieren das Vertrauen in Tether.

Es ist schwer, Fakten von Fiktion zu trennen, soweit es um Tether geht, aber die folgenden Punkte sind weithin akzeptiert:

Tether ist nicht zu 100%, aber zu mindestens 74% abgesichert.

Den Märkten macht es nichts aus, dass Tether nicht vollständig gedeckt ist, und Händler bewerten Tether für USDT immer noch zuverlässig mit etwa $1 pro Stück.

Um für sich selbst entscheiden, ob Tether sicher ist, und wie es gleichzeitig 74% unterstützt werden kann, im Wert von $1 jeder und von den Märkten vertraut, müssen Sie die ganze seltsame Geschichte kennen.

Tether und Bitfinex: Die ganze Geschichte

Seit Jahren kursieren Gerüchte um Tether, wobei zwei der hartnäckigsten sind:

Dass es nicht wirklich vollständig gedeckt ist, und dass es nur Geld druckt, ohne Reserven zu haben.

Dass Tether an der Preismanipulation auf den Bitcoin-Märkten beteiligt ist und die Bitcoin-Preise künstlich in die Höhe treibt, indem es ungedeckte USDT auf den Markt drückt.

Diese Gerüchte umhüllen auch die Kryptowährungsbörse Bitfinex, denn obwohl es sich um getrennte Unternehmen handelt, sind Tether und Bitfinex sehr eng miteinander verbunden und teilen sich einen Großteil des gleichen Managements.

Im Laufe der Jahre wurden diese Gerüchte durch die folgenden Verdächtigungen und Beweise angefacht:

Tether beendete abrupt die Beziehung zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die mit der Prüfung seiner Reserven beauftragt war. Es wurde nie ein Audit durchgeführt, und Tether gab nie einen glaubwürdigen Grund an, warum seine Reserven nicht geprüft werden konnten.

Forscher fanden eine auffällige Korrelation zwischen der Ausgabe von neuen USDT und dem Anstieg des Bitcoin-Preises, was auf ein falsches Spiel hindeutet.

Die Dinge spitzten sich 2019 zu, als bekannt wurde, dass gegen Tether eine Untersuchung durch das New Yorker Büro des Generalstaatsanwalts und andere Organisationen lief. Als diese Untersuchung an die Öffentlichkeit ging, enthüllte sie auch eine Menge Informationen hinter den Kulissen über Tether.

Diese Informationen enthielten sowohl gute als auch schlechte Nachrichten.

Die gute Nachricht

Die gute Nachricht war, dass Tether anscheinend vollständig oder fast vollständig unterstützt wurde.

Dies ging einen großen Weg in Richtung entlarven viele der Gerüchte rund um Tether und zeigen, dass einige der Menschen die schlimmsten Befürchtungen des Unternehmens waren falsch.

Die schlechte Nachricht

Die schlechte Nachricht war, dass Tether nicht mehr vollständig abgesichert war.

Bitfinex nutzte einen dritten Zahlungsanbieter namens Crypto Capital Corp, der einen großen Teil der Bitfinex-Gelder hielt, um die Abhebungen seiner Kunden zu verarbeiten. Aber irgendwann im Jahr 2018 wurden 851 Millionen US-Dollar der Bitfinex-Gelder, die von Crypto Capital Corp gehalten wurden, unzugänglich gemacht, laut dem New Yorker Büro des Generalstaatsanwalts, der sagte, dass ihm gesagt wurde, dass die Gelder fälschlicherweise beschlagnahmt wurden und von Behörden in verschiedenen Ländern gehalten wurden.

Infolgedessen hatte Bitfinex nun ein Loch von 851 Millionen Dollar zu stopfen. Das ist, wenn Tether trat zu helfen, leihen ihre Geschwister Unternehmen Geld aus seinen eigenen Reserven genommen.

Die Nachwirkungen

Nun war Tether nicht mehr vollständig durch Barreserven gedeckt. Das Unternehmen bestätigte dies und sagte, dass es ab dem 30. April 2019 nur noch zu 74 % gedeckt war.

Um diese Lücke zu füllen, initiierte Bitfinex ein ICO und begann mit dem Verkauf eines Exchange-Tokens namens LEO. Bitfinex verwendet einen Teil des Erlöses aus dem ICO und seine anderen Einnahmen, um Tether für das Darlehen zurückzuzahlen und seine Rückendeckung wiederherzustellen.

Das ist der Punkt, an dem Tether heute steht. Basierend auf dieser Reihe von Ereignissen kann man sagen, dass Tether zu mehr als 74%, aber weniger als 100% durch Barreserven gedeckt ist. Während das Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts viele Merkwürdigkeiten aufgedeckt und einige Bedenken geäußert hat, stellte es auch fest, dass Tether große Barreserven hatte.

Die Kryptowährungsmärkte als Ganzes scheinen Tether zu vertrauen, und USDT ist weiterhin der primäre Stablecoin und Liquiditätstreiber auf den Kryptowährungsmärkten.

Ob es sicher ist, ist eine Frage des Vertrauens. In seinen Geschäftsbedingungen sagt Tether, dass es “sich das Recht vorbehält, die Rücknahme oder den Entzug von Tether-Token zu verzögern, wenn eine solche Verzögerung durch die Illiquidität oder Nichtverfügbarkeit oder den Verlust von Reserven erforderlich ist, die von Tether gehalten werden, um die Tether-Token zu unterstützen.”