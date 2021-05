Wer wird nach Merkel Deutschlands nächster Staatschef?

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft ein, um am 22. März 2020 in der Berliner Kanzlei eine Presseerklärung zur Verbreitung des neuartigen Coronavirus COVID-19 abzugeben. Michael Kappeler | AFP | Getty Images

Deutschland ist an diesem Wochenende einer Ära nach Angela Merkel einen Schritt näher gekommen, als die regierende Christlich-Demokratische Union einen neuen Präsidenten wählte. Armin Laschet setzte sich gegen die Konkurrenz des konservativen Rivalen Friedrich Merz durch und gewann 521 gegen 466 Stimmen bei den Parteiführungswahlen, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie online stattfanden. Laschet, der die Region Nordrhein-Westfalen leitet, gilt als Zentrist und in der Lage, die breite Kirche regierender CDU-Mitglieder, Konservativer und wirtschaftsfreundlicher Parteimitglieder mit Umweltschützern zu vereinen, und gilt als Kandidat für Kontinuität nach Merkel. pragmatischer Ansatz. Obwohl der Gewinn der Parteiführung Laschet als potenziellen Kandidaten für die nächste deutsche Bundeskanzlerin in den Ring bringt, ist dies keineswegs eine abgeschlossene Abmachung.

In den kommenden Monaten muss Laschet eine Entscheidung mit Markus Söder treffen, dem Vorsitzenden der brüderlichen bayerischen Partei der CDU, der Christlich-Sozialen Union, der der Mitkandidat der CDU-CSU für die Kanzlerin sein wird. Ob der Kandidat Kanzler wird, hängt dann vom Ergebnis der nationalen Wahlen am 26. September ab, die auch das Ende von Merkels vierter und letzter Amtszeit markieren. Neben Laschet ist Söder ein Schlüsselkandidat für die Kanzlei, obwohl er seine Absicht, zu kandidieren, noch nicht zum Ausdruck gebracht hat. Trotzdem bleibt es eine beliebte Wahl. Eine Umfrage, die Civey am Sonntag für den Fokus veröffentlicht hat Online-Magazin zeigten, dass 43% der Deutschen Söder als Nachfolger von Merkel bevorzugen würden, nur 12,1% unterstützen Laschet. An dritter Stelle stand mit Unterstützung von 8,7% der Befragten der Gesundheitsminister Jens Spahn, ein Verbündeter von Laschet. Mujtaba Rahman und Nas Masraff, Geschäftsführer und Direktor für Forschung Europa bei der Eurasia Group, sagten am Samstag in einer Notiz, dass Laschet vor einem “harten Kampf steht, um seine Stärke und Führung in den kommenden Wochen und Monaten zu beweisen”.

Angela Merkel (CDU, lr), Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, führen Gespräche mit den Regierungschefs. Bildallianz | Bildallianz | Getty Images

“Wir denken immer noch, dass er der Favorit im Rennen ist (eine Chance von 55%), weil er hart spielen und Soeder nicht leicht nachgeben wird. Laschet hat auch eine Geschichte auf seiner Seite: Die CSU hat bisher nur zweimal einen Kanzlerkandidaten vorgestellt vertreten Unionsparteien und beide Male wurden sie bei Wahlen besiegt. “Sie fügten jedoch hinzu:„ Soeder ist äußerst beliebt “. “Wenn dies weiterhin der Fall ist, können die Basis-CDU und die Fraktion berechnen, dass sie bei den Wahlen im September unter Soeders Führung und Druck auf Laschet, sein Amt aufzugeben, besser dran sind.” Die Eurasia Group sieht eine 30% ige Chance, dass Söder für die Kanzlei kandidiert und Erfolg hat. In beiden Fällen stellten sie fest, dass Laschet und Söder „ziemlich gut miteinander auskommen“, sodass jede Entscheidung eher sanft als störend sein dürfte.

Eine endgültige Entscheidung über den CDU-CSU-Kandidaten wird voraussichtlich im Frühjahr nach mehreren wichtigen Regionalwahlen Mitte März getroffen. Jana Puglierin, Leiterin des Europäischen Rates für auswärtige Beziehungen (ECFR) in Berlin, sagte am Montag gegenüber CNBC, dass die Regionalwahlen in Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalz) und Baden-Württemberg entscheidend für die Wahl des Kandidaten sind. “Wenn die CDU bei diesen Wahlen erfolgreich ist und Laschet die Unterstützung der Partei garantiert und die verschiedenen Lager (innerhalb) zusammenbringt … dann wird er ein Kandidat für die Kanzlerin sein”, sagte sie. Wenn die Regionalwahlen für die CDU nicht gut verlaufen sind, könnte Söder der bevorzugte Kanzlerkandidat sein, sagte Puglierin.

Holger Schmieding, Chefökonom bei Berenberg, sagte am Montag gegenüber CNBC, dass Investoren nicht darauf achten müssen, ob Laschet oder Söder die Kandidaten sind, um Merkel zu ersetzen, sondern das “extreme Risiko, dass die Tories nicht einmal an der Macht sind” Merkel geht später in diesem Jahr und Deutschland könnte stattdessen eine grün-rot-rote Koalition bekommen. “ Dies würde eine Koalitionsregierung beinhalten, die sich aus der Grünen, der Sozialdemokratischen Partei (derzeit eine Junior-Koalitionspartei mit der CDU-CSU) und der Linke, der Linkspartei, zusammensetzt.