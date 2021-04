Eine verständliche Reaktion darauf, mehr Zeit zu Hause zu verbringen, besteht darin, Gegenstände aufzubewahren, die für Komfort bestimmt sind. Es ist wahrscheinlich, dass sich selbst engagierte Minimalisten in letzter Zeit gefragt haben, was ein anderer Wurf oder ein anderes Wurfkissen für ihren Raum und ihren mentalen Zustand tun könnte. Norbert Stumpfl, Executive Design Director der italienischen Herrenbekleidungsmarke, ist zwar einer eleganten Leichtigkeit nicht abgeneigt. Brionihat immer viel Zeit und Sorgfalt in ihre ästhetischen Entscheidungen gesteckt, mit Ergebnissen, die so präzise sind, dass sie unvermeidlich erscheinen. Dies zeigt sich in ihren Kleidungskollektionen, die aus fachmännisch handgefertigten Anzügen und luxuriösen Trennwänden aus Wolle und Seide bestehen – und in dem dreistöckigen, 3.200 Quadratmeter großen Stadthaus im Zentrum Roms, in dem Österreicher in Österreich geboren sind. Der 44-jährige Designer lebt mit seiner Frau Daphné Karras, Keramikerin, und ihren beiden Töchtern zusammen.