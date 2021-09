Wecker, die von Google Clock programmiert wurden, wurden bei einigen Nutzern unterbrochen

Es scheint für viele Leute, dass die Funktion für geplante Alarme in der Google Clock-App vollständig defekt ist, da der Fehler verhindert, dass voreingestellte Alarme ausgelöst werden. Auf der Rückseite dieser Ausgabe steht im Play Store-Eintrag jetzt ein Flut von 1-Sterne-Bewertungen verärgerte Nutzer.

[Update 09/06]: Google hat eine Erklärung abgegeben über ein Diskussionsthread auf / r / GooglePixel, das Problem mit der defekten Google-Uhr ist wahrscheinlich das Ergebnis der Spotify-Integration. Eine vorübergehende Lösung besteht darin, einfach zu einem der Standardalarmtöne des Geräts zu wechseln, um sicherzustellen, dass Ihre geplanten Alarme pünktlich ausgelöst werden:

Es tut uns leid, dass Sie auf dieses Problem gestoßen sind, und danken Ihnen, dass Sie es gemeldet haben. Wir haben einen Fix identifiziert und werden ihn in Kürze bereitstellen. In der Zwischenzeit können Sie die Alarmtoneinstellung in eine Auswahl unter Geräteton ändern.