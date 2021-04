[Webinar] US-Datenschutzgesetze für deutsche Unternehmen – 30. Juni, 9.30 Uhr MEZ | Rechtsgeist

Wir nehmen zuerst Sacramento, dann Berlin: Wie sich die US-Datenschutzgesetze auf Ihre Geschäftstätigkeit auswirken.

Lautsprecher:

Peter Hense – Partner, Spirit Legal, Leipzig

Odia Kagan – Partnerin, Präsidentin der GDPR Compliance & International Privacy Practice Group bei Fox Rothschild LLP, Philadelphia

Das Webinar richtet sich an interne oder externe Anwälte sowie an Datenschutz- und Compliance-Beauftragte. In diesem Webinar werden wir die neuesten Entwicklungen in der US-amerikanischen Datenschutzlandschaft (einschließlich CCPA, CPRA, COPPA, bevorstehende staatliche Gesetze) überprüfen und anhand praktischer Beispiele erläutern, wo sie stehen. Berichten Sie Ihren multinationalen und in Deutschland ansässigen Kunden, die geschäftlich tätig sind in den Vereinigten Staaten.

Die Fächer: