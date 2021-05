Webinar – Lithium aus Geothermie in Deutschland, 21. Mai 2021

Ankündigung des Webinars

Erfahren Sie in diesem Webinar zum gemeinsamen Projekt UnLimited von IGC.events mehr über die Gewinnung von Lithium aus geothermischen Gewässern im Oberrhein.

Das Webinar von IGC.events in dieser Woche bietet eine Präsentation von Elif Kaymakci von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG mit dem Titel: “Lithium für geothermische Wasserbatterien in Deutschland – Das gemeinsame Projekt UnLimited.”

Tag: Freitag, 21. Mai 2021

Freitag, 21. Mai 2021 Zeit: 14:00 Uhr MESZ

Die Koproduktion von Lithium aus Tiefgeothermiekraftwerken wird derzeit weltweit diskutiert und bereits vor Ort auf Pilotbasis umgesetzt. Die Nachfrage nach Lithium steigt insbesondere im Bereich der Elektromobilität rapide an. In Deutschland werden in heißen thermischen Solen aus dem Graben des Oberrheins (ORG) und dem Norddeutschen Becken (NGB) hohe Lithiumkonzentrationen von bis zu 200 mg / l gemessen. Das Potenzial ist daher vielversprechend und diese Extraktionstechnologie kann ein Sprungbrett für den Aufbau einer heimischen Lithium-Wertschöpfungskette sein.

In dem Unbegrenztes gemeinsames ProjektDie Projektpartner arbeiten gemeinsam an der Entwicklung und Erprobung eines Verfahrens, mit dem Lithium aus dem gewonnenen Tiefwasser hergestellt werden kann, um die Nutzung der Geothermie zu unterstützen. Partner sind die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), BESTEC, HYDROSION und die Universität Göttingen.

Webinar Anmeldung über www.igc.events/en/webinar