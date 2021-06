Was Sie über die „Thermalkuppel“ wissen müssen, die über British Columbia, Alberta und den Territorien schwebt

Viele Britisch-Kolumbien, Norden Alberta und Teile von Yukon und der Nordwestliche Territorien erleben einen “Hitzedom”, von dem erwartet wird, dass er in den nächsten Tagen Hochtemperaturrekorde bricht.

In vielen Teilen British Columbias werden Temperaturen um die 40 Grad Celsius erwartet. Auch in vielen Gemeinden in der nördlichen Hälfte von Alberta könnten Anfang nächster Woche Temperaturen nahe der 40-Grad-Celsius-Marke auftreten.











1:40 Alberta bereitet sich auf “historische” Hitzewelle vor





Alberta bereitet sich auf “historische” Hitzewelle vor



Der Meteorologe von Environment Canada, Bobby Sekhon, erklärt das Phänomen und was in British Columbia zu erwarten ist.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Weiterlesen: „Historische Hitzewelle“ erreicht British Columbia und Alberta: Environment Canada

Was ist eine beheizte Kuppel?

Eine Thermalkuppel wird durch einen starken Hochdruckkamm verursacht, der die heiße Luft darunter einschließt. Obwohl dies kein allgemein von Wissenschaftlern von Environment Canada verwendeter Begriff ist, erhielt die Thermalkuppel ihren Namen von der Tatsache, dass der Kamm wie eine Kuppel wirkt und es der Sonne ermöglicht, die Hitze unten zu erhöhen und eine Hitzewelle zu erzeugen, die mindestens einige Tage andauert .

Wie oft passiert das?

Hochdruckkämme erzeugen in British Columbia in den meisten Jahren Hitzewellen, die jedoch normalerweise im Juli oder August auftreten.

Eine weitere denkwürdige Hitzewelle ereignete sich im Juli 2009, als es mehrere hitzebedingte Todesfälle gab und einige Wetterstationen in British Columbia Temperaturrekorde brachen. Am 30. Juli 2009 stellte der Flughafen Vancouver seinen aktuellen lokalen Rekord von 34,4 °C auf.

Ist es wichtig?

Der diesjährige Höhepunkt ist viel stärker und früher als üblich. Die Temperaturen für diese Jahreszeit sind beispiellos und Teile von British Columbia werden Rekorde aller Zeiten aufstellen, sicherlich viele Juni-Rekorde und möglicherweise maximale Tagesrekorde.

Gibt es bestimmte Gebiete in British Columbia, die Sie überwachen?

In der gesamten Provinz herrscht Hitzewarnung, mit Ausnahme von Teilen des Nordwestens nahe der Yukon-Grenze und einigen Küstengebieten wie dem Westen von Vancouver Island bis hin zu Haida Gwaii.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter











2:01 In British Columbia ist gefährliche und drückende Hitze angekommen arrived





In British Columbia ist gefährliche und drückende Hitze angekommen arrived



Einige der Hot Spots werden Orte wie Lytton, Osoyoos, Port Alberni auf Vancouver Island, Chilliwack im Fraser Valley und Prince George im Norden sein. Environment Canada prognostiziert sechs Tage lang Temperaturen über 40 Grad in Kamloops, das im Juni nie 40 ° C gemessen hat.

Weiterlesen: „Heated Dome“: Warnungen als Vorhersagen potenziell rekordverdächtiger Temperaturen in British Columbia

Wie funktioniert eine beheizte Kuppel?

Irgendwann wird es einen Kammbruch geben, wenn die Provinz auf kühleres Wetter umschaltet. Dies wird in der Regel von Gewittern aufgrund der durch die Hitze angesammelten Energie begleitet.

Sobald die Provinz atmosphärische Destabilisierung und Tiefs erleidet, löst dies normalerweise Konvektion und Gewitter aus.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Wenn die begleitenden Regenschauer begrenzt sind, kann es zu einer hohen Waldbrandgefahr kommen.