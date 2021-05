Was freut Sie am meisten bei Google I / O 2021? [Poll]

Wir sind nur noch wenige Stunden von der großen Eröffnungsrede zu Google I / O 2021 entfernt, und dieses Jahr gibt es viel zu entdecken. Während die meisten Anzeigen ein Rätsel bleiben, können wir Anzeigen für eine Menge verbraucherorientierter Google-Produkte erwarten. Worauf freust du dich am meisten?

Auf der 2021 E / A-Zeitplan ist alles von Android 12 bis Google Assistant und alles dazwischen. Eines der großen Themen, die wir voraussichtlich behandeln werden, ist Android selbst, das mit einem neuen Thema debütieren wird visuelle Überholung. Verbunden mit dieser Neugestaltung ist die Potenzial für ein großes Update zum Materialdesign von Google. Die Ankündigung von Android 12 könnte auch Neuigkeiten rund um Android TV und Google TV bringen, aber wie wir während der Entwicklervorschau notiertVersionsaktualisierungen für diese Plattformen haben normalerweise keine großen Auswirkungen.

Wenn es um neue Hardware geht, erwarten wir nicht viel. Es gibt mehr als wenig Chancen, dass wir die Anfänge von sehen werden Pixelknospen Serie A., aber das Pixel 5a sieht an dieser Stelle höchst unwahrscheinlich aus. Google könnte vorschlagen in Whitechapel um die Entwickler vorzubereiten, aber sie können sich dafür entscheiden, es stattdessen geheim zu halten. Nest hat definitiv Pläne für 2021, aber ein Auftreten von E / A scheint unwahrscheinlich über die Möglichkeit von Software-Bits hinaus.

Wear OS, die Smartwatch-Plattform, die Google in den letzten Jahren stark übersehen hat, sieht dieses Jahr besonders interessant aus. Die Aktivitäten von Google auf der Plattform haben vor kurzem mit der Ankunft von zugenommen Gboard für Wear OS, die Öffnung der Plattform Fliesenfunktion für Anwendungen von Drittanbietern und mehr. Noch heute haben wir einen Teaser von entdeckt Google bezüglich einer “neuen Version von Wear” worüber wir bei I / O mehr sprechen werden. Dies kommt auch von den Gerüchten, dass Samsung sich darauf vorbereitet, seine Tizen-Plattform in der nächsten zu verlassen. Galaxy Watch Serie 4 mit Wear OS an seiner Stelle.

Unser Abner Li hat eine hervorragende Verbreitung von Alles, was wir von Google I / O 2021 erwarten Hier.

Persönlich hat mich Wear OS dieses Jahr definitiv am meisten über I / O begeistert, aber es ist alles andere als das Einzige, was wir sehen werden. Was denkst du? Was hat Sie am meisten begeistert, als Sie den Google I / O-Live-Stream und unsere Live-Berichterstattung gesehen haben? Stimmen Sie in der Umfrage ab und hinterlassen Sie einen Kommentar!

