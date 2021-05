Was der Wahlsieg der SNP für die Unabhängigkeit Schottlands bedeutet

“Meine Vermutung ist, dass Boris Johnson, Arch Brexiteer, eine konservative Brexit-Partei, wahrscheinlich nicht glaubt, dass sie eine sehr gute Chance haben, ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum zu gewinnen, und deshalb werden sie es wahrscheinlich tun. Ist es, ein Referendum abzulehnen, wenn es ist forderte und erzwang einen lauten Stillstand, in dem sich wirklich nichts ändern wird, es viel Lärm geben wird und die Märkte wirklich durchschauen sollten – dies wird keine ernsthaften wirtschaftlichen Auswirkungen haben “, sagte Pickering am Freitag bei CNBC.

“Während Schottland nur einen Bruchteil des britischen BIP ausmacht (rund 7%), würde eine harte Landgrenze zwischen England und einem der EU beigetretenen Schottland den wirtschaftlichen Schaden durch den Brexit erheblich verschlechtern”, sagte Pickering.

“Darüber hinaus würde der schwerwiegende Schaden für das Ansehen Großbritanniens sowie die langjährige Unsicherheit beim Abbau der mehr als 300 Jahre alten Union zwischen Schottland und England durch Anwälte die Attraktivität des Vereinigten Königreichs als Ziel für internationale Investitionen weiter beeinträchtigen . “

“Verfassungsfehler”

Johnson hat ein Gipfeltreffen der schottischen, walisischen und nordirischen Premierminister einberufen, um einen kollaborativen Ansatz für die Erholung von Covid zu erörtern. In der Zwischenzeit haben die Tories die Vorteile der Einführung von Impfstoffen in Großbritannien und Maßnahmen wie das Urlaubsprogramm für Schottland hervorgehoben und sich an eine Erzählung der Einheit in der Krise gehalten.

Wenn Großbritannien jedoch aus den Schatten der Pandemie hervorgeht und das Gefühl der politischen Normalität wiederhergestellt wird, wird dieser Ansatz laut Mujtaba Rahman, CEO für Europa bei der Eurasia Group, wahrscheinlich ein „endliches Leben“ haben.

“Johnson und Sturgeon stehen jetzt am Anfang eines konstitutionellen Schachspiels, aber keiner ist daran interessiert, den ersten Schritt zu tun”, sagte Rahman in einem Forschungsbericht am Sonntag.

“Beide wissen, dass die entscheidende Frage eines Referendums wahrscheinlich vor dem Obersten Gerichtshof landen wird, aber keiner will den ersten Schritt in Richtung dieses Ergebnisses machen.”

Er schlug vor, dass Johnsons Instinkt darin bestehen würde, das Referendum bis zu den nächsten Parlamentswahlen in Großbritannien für 2024 zu verschieben, aber Rahman sagte, dass er angesichts der derzeitigen Stärke der konservativen Unterstützung immer häufiger im Jahr 2023 einberufen werden würde, was Experten vom Premierminister erwarten sollten so. versuchen, eine weitere Laufzeit von fünf Jahren zu konsolidieren.