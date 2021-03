Warum gibt es in großen Städten so viele Kojoten?

Sie gehen in der Abenddämmerung eine Stadtstraße entlang, wenn Sie in einer nahe gelegenen Gasse Bewegung bemerken – ein Ansturm von graubraunem Fell und spitzen Ohren, die zum Abendessen herumschnüffeln. Wenn Sie näher kommen, erkennen Sie, dass es ein ist Kojote . Aber Kojoten sind größer als die durchschnittliche Stadtkreatur, wie Mäuse, Eichhörnchen und Tauben. Was machen diese Raubtiere in Großstädten von Los Angeles bis New York und wie schaffen sie es zu überleben?

Kojoten (Canis latrans) wurden bisher nur in den Prärien und Wüsten Mittel- und West-Nordamerikas gefunden. Aber im 19. Jahrhundert schwoll die Menge an offenem Land an, als Europäer und andere Siedler die Landschaft durch großflächigen Holzeinschlag und landwirtschaftliche Entwicklung veränderten. Dies schuf offenere Lebensräume in den östlichen Bundesstaaten, und Kojoten ließen sich dort nieder und erweiterten ihre Heimatgebiete. Gleichzeitig versuchten die Menschen auszurotten Wölfe und Pumas Laut Kathleen Kerwin, einer Mitarbeiterin des Programms für Naturschutz und Wildtiermanagement an der Rutgers University in New Jersey, hat dies den Wettbewerb um Kojoten verringert.

Kojoten verbreiteten sich in den Vereinigten Staaten, und als Menschen ihre Städte erweiterten, lernten Kojoten, sich an ihre neuen städtischen Ausgrabungen anzupassen. Es ist schwierig abzuschätzen, wie viele Kojoten gleichzeitig in einem bestimmten Gebiet leben, da sie normalerweise schwer zu fassen sind, teilte Kerwin Live Science in einer E-Mail mit. “Aber wir wissen, dass einige Kojoten in städtischen Umgebungen gedeihen, weil sie kleine Lebensräume nutzen können und nicht wählerisch sind, was sie essen sollen.”

Kerwin und seine Kollegen haben kürzlich eine veröffentlicht Bericht auf New Jersey Kojoten. Diese östlichen Kojoten werden manchmal als Werwölfe oder Cydogs bezeichnet, da sie sich einst mit Wölfen und Hunden kreuzten. Diese Vermischung fand jedoch vor einigen Generationen statt, und heute bleiben Kojoten in ihrer eigenen Spezies.

Kojoten sind Teil der Canidae Familie , darunter Wölfe, Hunde und Füchse . Kojoten können ungefähr die Größe eines durchschnittlichen Hundes erreichen und etwa 20 bis 50 Pfund wiegen. (9 bis 23 kg), Zuvor berichtete Live Science . Kojoten sind äußerst vielseitig, ein großer Vorteil, wenn Sie versuchen, in einer großen Stadt erfolgreich zu sein.

In städtischen Umgebungen scheinen Kojoten Fragmente von Wald- und Strauchlebensräumen sowie Parks und Golfplätze zu bevorzugen, auf denen sie Schutz vor Menschen finden können, sagte Kerwin. Sie sind normalerweise nicht besonders wählerisch, wo sie sich für die Nacht hinlegen, im Freien oder unter einer Pflanzendecke schlafen.

Kojoten sind soziale Tiere und können paarweise oder in Familiengruppen, sogenannten Rudeln, auch in Städten gefunden werden. Packs bestehen im Allgemeinen aus einem Alpha-Paar aus Männern und Frauen und ihren nahen Verwandten. nach dem Cook County Coyote-Projekt in Illinois. Kojoten reisen jedoch im Gegensatz zu einem Wolfsrudel normalerweise einzeln oder zu zweit und können auch einzeln sein.

Während der Kojotenbrutzeit von Januar bis März zieht sich ein Paar in eine Höhle zurück, um seine Jungen aufzuziehen. “Höhlenstandorte befinden sich normalerweise in bereits vorhandenen Räumen, z. B. in einem gegrabenen Baumstamm, einem verlassenen Bau eines anderen Tieres oder einem Felsspalt, und können sehr schwierig sein. [for humans] sogar in städtischen Gebieten zu finden “, sagte Kerwin. Laut dem Cook County Coyote Project können Kojoten sogar Höhlen in der Nähe von Gebäuden und Straßen oder auf Parkplätzen nutzen.

In städtischen Umgebungen werden Kojoten häufig mit denselben Nahrungsmitteln versorgt, die in natürlicheren Umgebungen erhältlich sind. Der größte Teil ihrer Ernährung besteht aus Nagetieren, Kaninchen , Früchte und Hirsch nach Kerwin. Städtische Kojoten können jedoch auch von Menschen zurückgelassene Nahrung nutzen, was zu Konflikten führen kann.

“Kojoten verlieren ihre Angst vor Menschen, wenn sie Menschen mit dem Zugang zu Nahrungsmitteln wie Müll, kleinen Haustieren oder Vieh oder Tiernahrung im Freien in Verbindung bringen”, sagte Kerwin. Diese einfachen Mahlzeiten können den natürlich schüchternen Kojoten mutiger machen und Aggression gegenüber Menschen zeigen.

Kojotenangriffe auf Menschen sind selten, kommen aber manchmal vor. Zum Beispiel hat ein Kojote in der San Francisco Bay Area fünf Menschen angegriffen und verletzt, darunter ein 3-jähriges Mädchen im Februar, bevor das Tier am 12. März gefangen genommen und eingeschläfert wurde. Die San Francisco Chronicle berichtete .

Die Menschen sind sich oft uneinig, ob sie diese wilden Raubtiere koexistieren oder eliminieren sollen. Zum Beispiel wurde ein Viertel in Seattle auseinandergerissen, nachdem drei Mitglieder einer Kojotenfamilie (eine Mutter, ein Vater und drei Welpen) 2016 von Wildlife Services, einer Bundesbehörde, getötet wurden. Laut dem in Seattle ansässigen Radiosender KUOW .

Die Kojoten werden alles tun, um Menschen auszuweichen. Sie sind natürlich im Morgen- und Abendlicht am aktivsten. Die Cook County Coyote-Projekt und andere fanden heraus, dass Kojoten in städtischen Gebieten ihre Aktivität nachts erhöhen, wenn es weniger überfüllt ist. Viele städtische Arten tun dies, um Menschen und Verkehr zu vermeiden. Kojoten profitieren auch von den Tageslichtstunden, sodass sich Stadtbewohner keine Sorgen machen sollten, sie tagsüber zu sehen. laut Woodland Park Zoo in Seattle.

Der einfachste Weg, um zu verhindern, dass Kojoten sich mit Menschen vertraut machen und damit die Wahrscheinlichkeit von Aggressionen verringern, besteht darin, sie nicht mehr absichtlich oder unbeabsichtigt zu füttern, sagte Kerwin. „Wenn Sie in Ihrer Nachbarschaft einen Kojoten sehen, der nicht wegläuft, ist es eine gute Idee, mit den Armen zu winken oder sie laut anzuschreien, um ihre Angst vor Menschen zu verstärken.

Kerwin fügte hinzu, wenn ein Kojote aggressiv wird, sollten Sie sofort die Polizei oder die Tierkontrolle anrufen.

Ursprünglich geschrieben auf Live Science.