Wanderer krabbeln, als sich im isländischen Vulkan ein neuer Spalt öffnet

REYKJAVIK, Island (AP) – Dampf und Lava brachen am Montag aus einem neuen Riss in einem isländischen Vulkan aus, der letzten Monat ausbrach und zur Evakuierung von Hunderten von Wanderern führte, die kamen, um die Show zu sehen.

Der neue Riss, der zuerst von einem Touristenhubschrauber entdeckt wurde, war etwa 500 Meter lang und etwa einen Kilometer von der ursprünglichen Eruptionsstelle im Wallachstal entfernt.

Die isländische Abteilung für Notfallmanagement hat eine sofortige Evakuierung des Gebiets angekündigt. Er sagte, dass aufgrund der Entfernung des Ortes von beliebten Wanderwegen keine unmittelbare Lebensgefahr bestehe.

Das isländische Wetteramt sagte, dass die neue vulkanische Aktivität den Verkehr am nahe gelegenen Flughafen Keflavik voraussichtlich nicht beeinträchtigen wird.

Der lange ruhende Vulkan auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten Islands wurde am 20. März zum Leben erweckt, nachdem in den letzten drei Wochen Zehntausende Erdbeben in der Region registriert wurden. Es war der erste Vulkanausbruch der Region seit fast 800 Jahren.

Die Nähe des Vulkans zur rund 32 Kilometer entfernten isländischen Hauptstadt Reykjavík hat einen stetigen Touristenstrom in die Region gebracht, auch wenn das Land teilweise gesperrt ist, um das Coronavirus zu bekämpfen. Nach Angaben der isländischen Tourismusbehörde haben seit Beginn des Ausbruchs rund 30.000 Menschen das Gebiet besucht.

Livebilder der Gegend zeigten kleine Lavastrahlen, die aus dem neuen Riss kamen.

Der Geophysiker Magnus Gudmundsson sagte, der Vulkanausbruch könne sich nördlich seines ursprünglichen Standortes bewegen.

“Wir sehen jetzt weniger Lava aus den beiden ursprünglichen Kratern”, sagte er gegenüber The Associated Press. “Dies könnte der Beginn der zweiten Etappe sein.”

Island, das sich über einem Vulkan-Hotspot im Nordatlantik befindet, erlebt alle vier bis fünf Jahre einen durchschnittlichen Vulkanausbruch. Der letzte war in Holuhraun im Jahr 2014, als ein Rissausbruch Lava in Manhattan-Größe über das innere Hochland verbreitete.

Im Jahr 2010 unterbrach die Asche des isländischen Vulkans Eyjafjallajokull mehrere Tage lang viele internationale Flugreisen.