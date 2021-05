Voyager 1, jetzt im interstellaren Raum, hört ein bedrohliches Summen

Die überwiegende Mehrheit der interessantesten Projekte der NASA sind die frischen und neuen, wie der Perseverance Rover und der Ingenuity-Hubschrauber. Mit fortschreitender Technologie kann die NASA immer interessantere und bahnbrechendere Dinge tun, aber manchmal können jahrzehntealte Technologien Wissenschaftlern immer noch neue Informationen liefern, insbesondere wenn diese Technologie in den Weltraum projiziert wurde, um sich von der Erde zu entfernen. können.

Das Raumschiff Voyager 1 der NASA befindet sich derzeit mehr als 22 km von der Erde entfernt. Es bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 38.000 Meilen pro Stunde und hat kürzlich die Grenze unseres Sonnensystems mit dem interstellaren Raum überschritten. Trotz dieser unglaublichen Entfernung ist das Raumschiff immer noch in der Lage, Daten zur Erde zurückzuleiten, und es werden immer noch neue Entdeckungen gemacht. In einem neuen Artikel veröffentlicht in NaturastronomieForscher, die Daten von Raumfahrzeugen untersuchen, zeigen, dass Voyager 1 jetzt etwas im interstellaren Raum hören kann und sie glauben zu wissen, was es ist.

Schall geht nicht durch die Leere des Raumes. Schall bewegt sich in Form von Wellen durch die Luft, und wenn keine Luft als Medium für den Durchgang dieser Wellen vorhanden ist, bewegt sich der Schall nicht. Der interstellare Raum ist größtenteils ein Vakuum, aber dort kann immer noch Gas vorhanden sein, selbst in Bereichen, die völlig leer erscheinen. Im Fall von Voyager 1 nahm es das schwache Summen der Plasmawellen im interstellaren Medium auf.

Die Plasma-Voyager 1-Begegnungen wurden von unserer Sonne produziert, sagen die Forscher. Der Sonnenwind, der Gase über Milliarden von Kilometern transportiert, ist stark genug, um Plasma aus unserem Sonnensystem zu treiben. Wenn die Sonne über ihre Spitze weht und ein Sonnensturm auftritt, kann das Plasma in die Höhe schnellen, aber selbst wenn unser Stern nicht heiß und fehl am Platz ist, fließt immer noch eine konstante und gleichmäßige Menge Plasma durch den Raum. Dies ist ein interessanter Befund, den die Forscher nicht unbedingt erwartet hatten.

„Wir hatten nie die Gelegenheit, dies zu bewerten. Jetzt wissen wir, dass wir kein zufälliges sonnenbezogenes Ereignis benötigen, um interstellares Plasma zu messen “, so Shami Chatterjee, Co-Autorin des neuen Artikels. sagte in einer Pressemitteilung. „Unabhängig davon, was die Sonne tut, gibt die Voyager Details zurück. Das Fahrzeug sagt: “Dies ist die Dichte, in der ich gerade schwimme.” Und hier ist es jetzt. Und hier ist es jetzt. Und hier ist es jetzt. Reisen ist ziemlich weit weg und wird es die ganze Zeit tun. “”

Die Geschichte geht weiter

Wenn Sie daran interessiert sind, dem Raumschiff Voyager 1 und seinem Zwilling Voyager 2 zu folgen, unterhält das Jet Propulsion Laboratory der NASA eine sehr nützliche Website Hier finden Sie Echtzeitdaten zu Geschwindigkeit, Entfernung zur Erde und anderen interessanten Statistiken. Sie können sogar sehen, welche wissenschaftlichen Instrumente noch auf jeder der Sonden laufen. Es ist ziemlich großartig.

Beste Angebote des Tages

Zu sehen Originalversion dieses Artikels auf BGR.com