Vorstellung der Iowa Heartlanders

Coralville, Iowa – Deacon Sports & Entertainment hat den mit Spannung erwarteten Namen, das Logo und die Farben des ECHL-Hockeyclubs in Iowa enthüllt: die Iowa Heartlanders, die ab Oktober in der Xtream Arena in Coralville spielen.

Die Heartlanders kündigten ihre Ankunft bei ECHL bei einer Auftaktveranstaltung am Donnerstagabend in der Xtream Arena mit Gründungsfans und Teampartnern an.

“Nach Monaten der Recherche und des Hörens von Vorschlägen von Tausenden von Fans sind wir stolz darauf, uns die Iowa Heartlanders zu nennen”, sagte Dean MacDonald, Präsident von Deacon Sports & Entertainment. „Die Heartlanders sind begeistert, professionelles Hockey in die Xtream Arena zu bringen und neue und aufregende Traditionen sowohl auf dem Eis als auch in der Community zu schaffen, wenn unsere Marke in dieser Saison wächst.

Iowa Heartlanders: Die Geschichte unseres Logos

Ein Heartlander ist keine gewöhnliche Hirschrasse. Wir führen das Spiel. Das Hauptlogo ist das eines Weißwedelhirsches, der in Ausdruck, Haltung und dornigen Details zum Kampf bereit ist, um die Essenz unserer Stärke, Entschlossenheit und unseres Ethos zu erfassen. Wir arbeiten hier in Iowa.

Die mit dem Sonnenaufgang in Gold geschmückte Hirschgeweihkrone macht deutlich, dass wir die mächtigen Könige des Kernlandes sind. Für den Sieg gegen Feinde wird eine goldene Krone verdient, die nicht gegeben wird.

Zusammen repräsentieren unsere Farben die Tradition, Zähigkeit, den Mut, die Anmut und das Herz des Heartlander-Hockeys.

Die Iowa State Flower, die wilde Prärierose mit herzförmigen korallenroten Blütenblättern und strahlendem Sonnenschein, symbolisiert alles, was es wert ist, gespielt zu werden – den großartigen Reichtum und die Traditionen unseres Hauses und den wilden Geist unserer Fans, der weiter wachsen wird. Die Blume blüht jeden Juni, perfekt synchronisiert mit dem Kelly Cup. Unser Ziel ist gesetzt, jetzt ist das Spiel eröffnet.

Die wilde Prärierose dient als sekundäres Logo und erscheint zusätzlich zum primären Logo auf dem Iowa Heartlanders-Trikot.

Der Name und die Logos der Iowa Heartlanders wurden in Zusammenarbeit mit erstellt Win X Two Markenagentur und Designer Brian Gundell.