Vorbestellungen für das Modular Laptop Framework sind ab 999 US-Dollar möglich

Der Modular Framework-Laptop kann ab sofort vorbestellt werden. Die Preise beginnen bei 999 US-Dollar für einen fertig montierten PC oder 749 US-Dollar für die DIY-Edition , Ladung und Wi-Fi-Karte.

Für vorgefertigte Systeme bietet Framework drei Startkonfigurationen. Es gibt die Einstiegsklasse 999 US-Dollar, die einen Core i5-1135G7-Prozessor, 8 GB RAM, eine 256 GB NVMe-SSD und Wi-Fi 6 bietet. Das Performance-Modell ab 1399 US-Dollar aktualisiert den Prozessor auf einen Core i7- 1165G7 und verdoppelt den RAM- und SSD-Speicher. Das Pro-Setup ab 1999 US-Dollar umfasst einen Core i7-1185G7, 32 GB RAM, 1 TB Speicher und Windows 10 Pro.

Unabhängig davon, ob das Framework vollständig vorgefertigt oder selbst hergestellt wurde, umfasst es ein 13,5-Zoll-Display (2256 x 1504), eine Webcam mit 1080p und 60 fps, einen 55-Wh-Akku und ein 2,87-Pfund-Aluminiumgehäuse. Die Ports werden über ein anpassbares Erweiterungskartensystem verwaltet, mit dem Benutzer bis zu vier aus einer Auswahl von USB-C-, USB-A-, HDMI-, DisplayPort- und microSD-Steckplätzen auswählen können. Es besteht auch die Möglichkeit, zusätzlichen Speicher über austauschbare USB-C-SSDs hinzuzufügen, und Framework verspricht in Zukunft weitere Anschlussoptionen.

Für die Vorbestellung von Framework müssen Benutzer lediglich eine Anzahlung von 100 US-Dollar leisten. Die ersten Laptops werden Ende Juli ausgeliefert. Vorbestellungen sind derzeit nur in den USA verfügbar. Kanada wird in “den nächsten Wochen” versprochen, und die Verfügbarkeit in Europa und Asien wird noch in diesem Jahr erwartet. Darüber hinaus warnt Framework, dass das Angebot aufgrund der anhaltenden globalen Lieferengpässe zum Start begrenzt sein wird, plant jedoch, seine Vorbestellungen in Chargen vorzunehmen, die voraussichtlich das ganze Jahr über ausgeliefert werden.

Framework ist hier offensichtlich ein neues Unternehmen mit einer nicht getesteten Plattform. Es bietet jedoch eine 30-tägige Rückgabegarantie und eine einjährige beschränkte Garantie, die jedem helfen kann, zu entscheiden, ob er das Geld für einen neuen Computer ausgibt oder nicht.