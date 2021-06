Virgin Galactic erhält einen Deal für Passagierflüge ins All – und Richard Branson wird an einem

Das Raumfahrzeugunternehmen Virgin Galactic des Milliardärs Richard Branson sagte am Freitag, es habe die Genehmigung der US-Flugsicherheitsbehörde für den Transport von Menschen in den Weltraum erhalten, was den Druck auf die Konkurrenten in der aufstrebenden und kostspieligen Branche des Weltraumtourismus erhöht.

Die Genehmigung der Federal Aviation Administration (FAA) kommt für Branson zu einem kritischen Zeitpunkt, da sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon.com-Gründer Jeff Bezos und SpaceX von Tesla Inc-Chef Elon Musk übernimmt.

Branson, Bezos und Musk haben Milliarden von Dollar in ihre Raketen-Startups investiert.

Branson, der selbst ins All fliegen würde, um den rivalisierenden Milliardär Bezos bis zur letzten Grenze zu schlagen, erhielt nur einen Monat nach einem erfolgreichen Testflug grünes Licht.

Die frühzeitige Genehmigung der Federal Aviation Administration ermöglicht es Branson, Amazon-Gründer Jeff Bezos im Wettlauf ins All zu überholen. (Lucy Nicholson / Reuters)

Im Mai absolvierte Virgin Galactic seinen ersten bemannten Raumflug von seinem neuen Heimathafen in New Mexico aus, als sein sechs Passagiere umfassendes spaceShipTwo mit seinen beiden Piloten auf einer sicheren Landebahn schwebte.

„Die heutige FAA-Zulassung … gibt uns Zuversicht, da wir diesen Sommer unseren ersten Testflug mit voller Besatzung durchführen“, sagte Michael Colglazier, CEO von Virgin Galactic, in einer Erklärung.