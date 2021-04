Virgin Galactic enthüllt neues Imagine-Raumschiff

Der Glanz „VSS Imagine“ hat eine spiegelähnliche Außenbeschichtung zum Wärmeschutz. (Foto: Virgin Galactic / Reuters)

MOJAVE, Kalifornien: Virgin Galactic Holdings Inc hat am Dienstag sein neuestes Raumschiff, VSS Imagine, vorgestellt, das erste Fahrzeug, das unter einem neuen Montagesystem hergestellt wurde, das für das Ziel des Unternehmens, tägliche Touristenflüge in den Weltraum anzubieten, von entscheidender Bedeutung ist.

“Das Vorstellen zeigt Fortschritte in Richtung eines effizienten Designs und einer effizienten Produktion “, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Das neue Herstellungsverfahren wird den Wartungsaufwand reduzieren und ein schnelleres Flugtempo ermöglichen, da das Unternehmen versucht, “das Geschäft auf lange Sicht auszubauen”.

Das Raumschiff wird in Kürze mit den Bodentests beginnen. Für diesen Sommer sind Schlupftests in den Spaceport America-Einrichtungen von Virgin Galactic in New Mexico geplant.

“Arbeit an einem dritten Fahrzeug, VSS Inspirewurde durch die Pandemie gebremst, wird aber nächstes Jahr zu Beginn der Flugtests abgeschlossen sein “, sagte CEO Michael Colglazier in einem Interview.

“Der Brilliante Vorstellen hat eine “spiegelartige” Außenbeschichtung für den Wärmeschutz “, sagte Virgin Galactic.

Das vom Milliardär Richard Branson gegründete Unternehmen möchte die kommerzielle Raumfahrt zum Mainstream machen, mit dem Ziel, 400 Flüge pro Jahr von New Mexico aus zu erreichen und weltweit zu expandieren.

Virgin Galactic wurde aufgrund von Pandemie-Rückschlägen und elektrischen Problemen bei seinem aktuellen Raumschiff von Verspätungen auf dem Weg zu den Flügen seiner Kunden getroffen. VSS-Einheit.

Der nächste Testflug dieses Schiffes wird im Mai stattfinden, nachdem der Start im Dezember fehlgeschlagen war und das Problem aufgedeckt und einige Fahrzeugsysteme neu gestaltet wurden. Die Pannen entgleist auch einen Testflug, der für letzten Monat geplant war.

“Wir planen noch und fühlen uns für den Mai als nächsten Testflug großartig”, sagte Colglazier. “Das Unternehmen hat nach sorgfältiger Prüfung aller Probleme keine weiteren Probleme festgestellt EinheitSysteme. ”

Die Ingenieure führten die Probleme auf elektromagnetische Störungen zurück und erwarteten, dass die Nachbesserungen in etwa neun Wochen abgeschlossen sein würden, teilte das Unternehmen am 25. Februar mit.

Die Rakete des Fahrzeugs entzündete sich während eines Testfluges am 12. Dezember nicht und löste eine Untersuchung des Fahrzeugs aus EinheitSysteme.

Nach dem Bau der ersten drei Schiffe wird Virgin Galactic auf ein etwas anderes Raumschiffdesign umsteigen, das Delta Class Vehicle, was zu schnelleren Montagezeiten und weniger Wartung führt.

“Das Unternehmen prüft auch, ob es ratsam ist, Teile der Montagearbeiten für seine Träger-Mutterschiffe auszulagern, die das Raumschiff aus großer Höhe abwerfen”, sagte Colglazier.

Virgin Galactic plant, den Ticketverkauf wieder aufzunehmen, nachdem Branson diesen Sommer ins All geschickt wurde, und 2022 mit dem Auftragsbestand von rund 600 Exemplaren zu beginnen.

Der erste offizielle „kommerzielle Flug“ wird für die italienische Luftwaffe im Spätsommer oder Frühherbst nach dem Branson-Ausflug durchgeführt.

Alle Flüge werden von Spaceport America aus durchgeführt, obwohl das Unternehmen Pläne angekündigt hat, künftig von weiteren Weltraumhäfen aus zu operieren.