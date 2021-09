VIDEO: Red Bull trägt das Guinness-Buch der Rekorde ein, indem es ein Flugzeug durch einen Tunnel steuert

Die Energy-Drink-Giganten Red Bull gehören wohl zu den besten ihrer Branche. Obwohl das österreichische Unternehmen nicht nur für seinen Drink bekannt ist, ist es vor allem für seine zwei F1-Teams (Red Bull Racing, AlphaTauri), vier Fußballteams (Leipzig, Salzburg, New York und Brasilien) und unendlich viele x-sports bekannt Ereigniskette.

Die Red-Bull-Teams waren in ihren jeweiligen Sportarten sehr erfolgreich und haben nun mit dem Überfliegen von zwei Tunneln in der Nähe von Istanbul eine weitere Leistung ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Niemand hat je ein Flugzeug in einem Tunnel geflogen und jetzt hat sich Dario Costa, ein italienischer Stuntpilot, mit Red Bull zusammengetan, um als erster Mensch ein Flugzeug durch zwei Tunnel zu fliegen.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Flugerfahrung legte der 41-jährige Pilot eine Strecke von 2,26 km bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 245 km/h in weniger als 44 Sekunden zurück. Dario Costas modifizierter Zivko Edge 540 Racer war nur einen Meter über dem Boden und nur 4 Meter auf jeder Seite.

Formel 1 F1 – Grand Prix von Belgien – Spa-Francorchamps, Spa, Belgien – 28. August 2021. Red Bulls Max Verstappen beim Testen von REUTERS / Johanna Geron.

Der Stunt fand am Samstag, 4. September 2021, morgens in der Nähe von Istanbul auf der Nord-Marmara-Autobahn im Stadtteil Çatalca statt.

Ich war noch nie in meinem Leben in einem Tunnel geflogen: Red-Bull-Pilot Dario Costa

Wie vom Beamten zitiert Red Bull Auf die Frage nach seinen Erfahrungen, nachdem er einen Guinness-Weltrekord für den längsten von einem Flugzeug befahrenen Tunnel aufgestellt hatte, antwortete Dario Costa: “Alles schien so schnell zu gehen, aber als ich aus dem ersten Tunnel herauskam, fing das Flugzeug an, sich nach rechts zu bewegen, und in meinem Kopf verlangsamte sich an diesem Punkt alles.”

“Ich reagierte und konzentrierte mich darauf, das Flugzeug wieder auf Kurs zu bringen, um in den anderen Tunnel einzufahren. Dann beschleunigte sich in meinem Kopf alles wieder.

„Ich war noch nie in meinem Leben in einem Tunnel geflogen – das hatte noch nie jemand gemacht – also stand in meinem Kopf ein großes Fragezeichen, ob alles nach Plan laufen würde. Es war natürlich eine große Erleichterung, aber ein großes, großes Glück war das Hauptgefühl. Für mich ist es ein weiterer Traum, der in Erfüllung geht“, schließt Dario Costa.

Die oben genannte Leistung ist wirklich bemerkenswert und F1-Fans haben die Präsenz von Red Bull in diesem Sport zur Kenntnis genommen.

