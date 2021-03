Video: Hier ist die technische Analyse von Digital Foundry zu Apex Legends on Switch

Der ehrgeizige Hafen von Apex Legends Anfang dieses Monats auf dem Nintendo Switch gelandet. Wie hält es sich? Digital Foundry hat jetzt die Panic Button-Konvertierung getestet und die neueste Version des Spiels basierend auf Patch 1.07 ausprobiert.

In Bezug auf die Auflösung läuft das Spiel im angedockten Spiel mit 720p, wobei die “dynamische Auflösung auf mindestens 1066 x 600 erhöht” und die dynamische Auflösung in tragbaren Spielen auf 576p mit einem Minimum von 960 x 540 “.

DF hebt eine Reihe von Schnitten hervor – Texturen sind nicht sehr detailliert, Schatten sind betroffen, die Zugentfernung wird zurückgedrängt und durch Nebel verdeckt, Effekte werden reduziert und Details von Bäumen, Büschen und Bodenobjekten werden ebenfalls massiv reduziert. Dann wird die „überwiegende Mehrheit“ von Gras und Laub entfernt, was als „zu weit geschnitten“ angesehen wird. Das Ergebnis ist eine passable Erfahrung:

„Was die Benutzer tatsächlich bekommen, ist ein ziemlich gutes Rendering der Spielwelt, wenn auch in Poly minderwertig. Alles sieht so aus, wie es sollte, und wird aus der Ferne gut gerendert. Betrachten Sie es als ein weniger komplexes Rendering der Welt, aber genug. Angemessene Reflexionen sind Auch die Objektivreflexionen bleiben erhalten, während die Stoffphysik vorhanden ist, und korrekte Gegner werden ebenfalls in derselben Entfernung gerendert, was für ein faires Erlebnis für alle Spieler von entscheidender Bedeutung ist. Die exklusiven Vorteile von Switch sind auf dem Feld gering, aber die Kreiselvisierung ist enthalten. “