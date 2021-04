Verlieren Sie sich in der Sauce mit einer ganz neuen Form von Nudeln, Cascatelli | Intelligente Nachrichten

Laut dem preisgekrönten Food-Podcast-Moderator Dan Pashman ist die „perfekte“ Pasta-Form ideal für die Fähigkeit, einen zufriedenstellenden Biss zu liefern, die richtige Menge Salzsauce zu halten und leicht an einer Gabel zu greifen. Nach drei Jahren der Erfindung einer solchen dreifachen Bedrohungsnudel enthüllte Pashman sein Meisterwerk: Wasserfälle. Die neue Form der Nudeln ist ein kurzer, zerzauster Streifen, der sich Berichten zufolge in einem 90-Grad-Winkel krümmt. NPR Heidi Glenn und Rachel Martin.

In seinem Podcast “Der Sporkful“Pashman nimmt uns mit auf seine Reise, die perfekte Pastaform in einer fünfteiligen Serie mit dem Titel”Mission: UNPASTAableDie Serie beschreibt und dokumentiert Pashmans Geschichte, wie man die perfekte Pasta macht, nachdem die Spaghetti sie einfach nicht geschnitten haben, und andere Arten von Pasta waren genauso schlecht, berichtet CBS News.

“Spaghetti ist nur eine Tube, nach ein paar Bissen ist es das gleiche”, sagte Pashman NPR.

Es gibt viel zu tun, um eine neue Form von Pasta zu kreieren, und es gibt viel zu tun entworfen, um verschiedenen Zwecken zu dienen. Einige Nudeln enthalten dickere Saucen wie Rigatoni, andere leichtere, ölige Saucen wie Trofie. Cascatelli, ein Spiel mit dem italienischen Wort für Stunt, wurde entwickelt, um mit seiner 90-Grad-Kurve und dem hohlen, rutschenförmigen Innenraum die richtige Menge Sauce aufzunehmen.

“Dieses rechtwinklige Element ist wirklich der Schlüssel zu dem, was meiner Meinung nach diese Form anders macht”, sagt Pashman gegenüber NPR. “Es gibt nur sehr wenige Nudelformen mit rechten Winkeln. Sie bieten Bissfestigkeit in allen Winkeln. Sie erzeugen ein bisschen einen I-Strahl und machen einen sehr zufriedenstellenden Biss.”

Um seine Suche nach der idealen Pasta zu beginnen, kaufte, aß und dokumentierte Pashman alle Pasta, die er im Großraum New York in die Hände bekommen konnte, sagte er zu Ashlie D. Stevens für Wohnzimmer in einem Interview. Von dort aus schränkte er die vorhandenen Nudeloptionen ein, die seine neue Form zu Mafaldine für seine Rüschen und Bucatini für seine röhrenartige Form inspirieren würden, erklärt Pashman Wohnzimmer. Diese Nudelformen erfüllten auch drei spezifische Kriterien, die von Pashman für ihre ideale Nudelform definiert wurden.

Erstens musste die Pasta eine „Gabel“ haben, die leicht mit der Gabel gepflückt werden konnte. Als nächstes wurde die “Wurst” der Nudeln getestet oder die Fähigkeit einer Sauce, an den Nudeln zu haften. Schließlich musste es zufriedenstellend sein, in den Zähnen zu versinken oder ein Element von “Zahnfalten” zu haben. Wohnzimmer Berichte.

Cascatelli ist endlich zum Leben erweckt worden Sfoglini Nudelfabrik im New Yorker Hudson Valley nach mehreren Kämpfen, um Unternehmen davon zu überzeugen, Pashman ernst zu nehmen, berichtet CBS News.

Cascatellis erste Charge von 3.700 online ausverkauften Kartons, aber weitere werden auf der Website erhältlich sein Sfoglini Website, CBS News berichtet.

“Ich liebe Pasta. Ich werde jede Pasta essen, die du mir gibst, und es gibt auf der Welt Platz für viele Formen von Pasta, die nebeneinander existieren können “, sagt Pashman. Wohnzimmer.