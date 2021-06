Vergleich zwischen dem neuen Google Store und dem von Apple

Google (GOOG, GOOGL) hat seinen allerersten physischen Laden eröffnet, um seine Hardware-Angebote zu präsentieren, und befindet sich im ersten Stock seines Hauptsitzes in New York City. Der Laden im beliebten Fleischviertel der Stadt ist auch etwa einen Block von einem der Apple Stores (AAPL) eigene Geschäfte.

Die Nähe der beiden lädt natürlich zu Vergleichen ein, und daran führt kein Weg vorbei: Google – wie Microsoft (MSFT), das 2009 seine eigenen Einzelhandelsgeschäfte eröffnete – stark von Apples Einzelhandelsästhetik inspiriert. Dies ist jedoch keine exakte Kopie des Apple Stores.

So sieht es in Googles führendem Einzelhandelsgeschäft aus.

Es ist wie Apple, aber macht mehr Spaß

Im Vergleich zum dreistöckigen Apple Store um den Block ist der Google Store bescheiden. Es ist eingeschossig mit einem einfachen Grundriss. Der Laden verfügt über Holzdisplays, auf denen die Pixel-Telefone, Pixel Buds und Fitbits des Unternehmens präsentiert werden.

Eine Wand im hinteren Teil des Ladens enthält verschiedene Google-Hardware, von Nest-Lautsprechern bis hin zu Chromecasts, während eine künstliche Küche als Spielbereich für Kinder dient, deren Eltern das Neueste und Beste von Google erleben möchten. . Der Laden hat sich offensichtlich alle Mühe gegeben, etwas von der Farbe und Verspieltheit hinzuzufügen, die mit der Marke Google verbunden sind.

NEW YORK, NEW YORK – 24. JUNI: Menschen verlassen den Google Store am 24. Juni 2021 im Stadtteil Chelsea in Manhattan in New York City. Googles erster stationärer Laden wurde Anfang dieses Monats im New Yorker Stadtteil Chelsea eröffnet. (Foto von Michael M. Santiago / Getty Images)

Es gibt Räume, in denen Sie Produkte wie Chromecast und die Cloud-Gaming-Plattform Stadia von Google, den Nest Audio-Lautsprecher oder die Schwachlichtfunktionen des Pixels ausprobieren können.

Natürlich gibt es einen Helpdesk, an den Sie Ihr Chromebook oder Pixel zur Reparatur bringen können, und einen Wartebereich, in dem Sie sich entspannen können, während alles wieder in Ordnung ist. Dann gibt es die Learning Zone, in der Google praktische Sessions veranstaltet, in denen Benutzer ihre neuen Gadgets kennenlernen können.

Wenn Ihnen das alles bekannt vorkommt, liegt es daran, dass Apple in seinen eigenen Stores auch spezielle Räume bietet, in denen Produkte wie der HomePod-Lautsprecher ausprobiert werden können. Natürlich hat Apple auch eigene praktische Bereiche für den Gruppenunterricht sowie einen Hilfebereich zum Reparieren Ihres gesprungenen iPhone-Bildschirms.

Die Geschichte geht weiter

Die Zukunft des Google Stores

Dies ist Googles erster Versuch einer langfristigen Einzelhandelspräsenz, daher ist es schwer zu sehen, wie gut es funktionieren wird. Es ist nicht so, dass die Storefront Google ins Hospiz bringt, wenn sie nicht genügend Kunden anzieht – schließlich befindet sie sich im ersten Stock der Firmenzentrale.

Auf der anderen Seite sind die Einzelhandelsgeschäfte von Apple ein integraler Bestandteil des Geschäfts – sie ermöglichen es den Kunden, Produkte auszuchecken und zu kaufen, ohne tagelang auf Lieferaufträge warten zu müssen. Es schadet nicht, dass Apples Hardware, insbesondere das iPhone, zu den begehrtesten der Welt gehört. Und als ambitionierte Marke sind ihre Stores eine Erweiterung des luxuriösen Images, das Apple pflegt.

Google ist bekannter für seine Software als für seine Hardware. Zudem handelt es sich nicht um eine ambitionierte Marke, sondern um ein Utility-Angebot. Seine Produkte haben auch nicht den gleichen Elan wie die von Apple. Während Chromebooks aufgrund der Pandemie möglicherweise aus den Regalen fliegen, liegt dies weniger daran, dass es sich um unglaublich attraktive Produkte handelt, als vielmehr, weil sie relativ günstig sind.

Microsoft hat wie Google seine eigene Einzelhandelserfahrung ausprobiert und Geschäfte in Einkaufszentren und eigenständigen Standorten eröffnet. Aber obwohl es Demobereiche für alles von VR-Headsets und Xbox-Spielen bis hin zu Laptops und Desktops gab, konnten die Geschäfte einfach nicht mit dem mithalten, was Apple erreicht hat, und Microsoft hat 2020 alle Standorte geschlossen.

Google tut gut daran, von den Erfahrungen von Microsoft zu lernen, bevor es versucht, einen nationalen Kanal zu starten. Im Moment müssen wir nur abwarten, wie sich dieser erste Standort entwickelt.

Abonnieren Sie den Yahoo Finance Tech-Newsletter

Hast du irgendeinen Ratschlag? E-Mail an Daniel Howley an [email protected] über eine verschlüsselte Mail an [email protected], und folge ihm auf Twitter unter @DanielHowley.

Mehr von Dan:

Folgen Sie Yahoo Finanzen auf Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, SmartNews, LinkedIn, Youtube, und reddit.