USA übergeben Kreuzfahrtschiff-Rechnung an Bypass BC Ports

Der US-Gesetzgeber stimmte einstimmig einem Gesetzesentwurf zu, der es Kreuzfahrtschiffen nach Alaska ermöglichen würde, Häfen in British Columbia wie Victoria zu überspringen, und die Gesetzgebung liegt nun in den Händen des US-Präsidenten Joe Biden.

Der US-Kongress trat am Donnerstag dem US-Senat bei, um die Gesetzgebung für Kreuzfahrtschiffe in Alaska zu verabschieden. Die Kreuzfahrtindustrie in Victoria machte sich Sorgen um die Zukunft und die politischen Gegner von Premierminister John Horgan waren wütend, die Branche nicht zu verteidigen.

Der Kongressabgeordnete aus Alaska, Don Young, nutzte die sozialen Medien, um Horgan zu kritisieren, und sagte, die öffentlichen Kommentare des Premierministers, dass der US-Gesetzentwurf nur eine “entfernte” Chance auf Annahme habe, seien falsch und dass Alaska nun die touristischen Belohnungen ernten werde, die zuvor Städten wie gehörten Victoria und Vancouver.

“In dieser Saison werden Kreuzfahrtschiffe sicher in unseren Staat fahren, um Alaskas Arbeitsplätze und Wirtschaft zu unterstützen – nicht die von BC”, twitterte Young und fügte hinzu, dass Horgan ihn unterschätzt habe.

Tipps für @jjhorgan: Unterschätze Don Young und die Alaska-Delegation nicht! Unsere Rechnung, der “Blip”, wie Sie sagen, wird jetzt erlassen. In dieser Saison reisen Kreuzfahrtpassagiere sicher in unseren Bundesstaat, um Arbeitsplätze und die Wirtschaft Alaskas und nicht Britisch-Kolumbiens zu unterstützen. pic.twitter.com/feU0VbMFXj – Vertreter Don Young (@repdonyoung) 20. Mai 2021

In einer anschließenden öffentlichen Erklärung schoss er erneut auf Horgan. „Jetzt, da die Gesetzesvorlage auf dem Weg zum Büro des Präsidenten ist und die Kreuzfahrten Kanada vollständig umgehen werden, bin ich sicher, dass Premier Horgan die ‘kleine, aber mächtige’ Kongressdelegation aus Alaska nie wieder unterschätzen wird.

Die Senatoren von Alaska, die die Gesetzesvorlage ursprünglich gesponsert hatten, schrieben an Horgan und Premierminister Justin Trudeau und baten sie, einen Kompromiss zu finden, damit sie die Gesetzesvorlage nicht verabschieden und das Risiko einer dauerhaften Umsetzung erhöhen müssten.

“Unsere Freunde in Kanada hätten uns hier helfen können, als wir es wirklich brauchten, und es ist bedauerlich, dass sie es letztendlich nicht getan haben”, sagte der Senator von Alaska, Dan Sullivan, in einer Erklärung.

Als Reaktion darauf kündigte Holland America Cruise Line an, die Kreuzfahrten von Seattle im Juli wieder aufzunehmen und die kanadischen Häfen vollständig zu umgehen.

Die Gesetzesvorlage läuft im März 2022 aus oder wenn Kanada sein Verbot ausländischer Kreuzfahrtschiffe aufhebt. Aber bereits mindestens ein US-Senator hat gesagt, dass das 100 Jahre alte Gesetz, nach dem die meisten Kreuzfahrtschiffe nach Alaska in einem kanadischen Hafen anhalten müssen, Kanada zu Unrecht zugute kommt und endgültig aufgehoben werden sollte.

Diese Art von Veränderung könnte den Tourismussektor in Victoria dezimieren, der jährlich 180 Millionen US-Dollar von Kreuzfahrtschiffen und Tausenden von Passagieren erhält.

“Ehrlich gesagt bin ich enttäuscht”, sagte Ian Robertson, CEO der Greater Victoria Port Authority. „Ich denke, wir müssen das ernst nehmen. Und ich glaube nicht, dass wir als Provinz Roulette mit einer Branche spielen können, die einen Wert von fast 3 Milliarden Dollar pro Jahr hat.

Robertson sagte, er habe Anfang dieser Woche Tourismusministerin Melanie Mark und Verkehrsminister Rob Fleming getroffen, um Maßnahmen zu ergreifen, aber bisher ist wenig passiert.

Die Amerikaner haben vorgeschlagen, ihren Kreuzfahrtschiffen zu erlauben, “technische Zwischenstopps” in kanadischen Häfen einzulegen, wo sie den Zoll aus der Ferne abfertigen und keine Passagiere aussteigen, um die Verbreitung von COVID-19 zu begrenzen, aber auch um das bestehende Gesetz über ausländische Häfen zu erfüllen. Ein solcher Kompromiss würde dazu führen, dass die Vereinigten Staaten ihre Gesetzesvorlage aufgeben und das Risiko besteht, dass dies dauerhaft ist.

Bisher haben jedoch weder Horgan noch Trudeau die Alaskaner mit dem Angebot beauftragt. Insbesondere Horgan sagte, es sei unwahrscheinlich, dass die US-Gesetzgebung verabschiedet werde, und selbst wenn dies der Fall wäre, wäre sie vorübergehend und ohne langfristige Konsequenzen. Er hat nächste Woche ein Treffen mit der Kongressdelegation aus Alaska geplant.

Amerikanische Kreuzfahrtschiffe sind für die Wirtschaft von British Columbia jährlich fast 3 Milliarden US-Dollar wert.

“Es besteht die Gefahr, dass dies dauerhaft wird”, sagte die liberale Oppositionsführerin Shirley Bond. „Der Premierminister entließ ihn am ersten Tag und sagte, er würde überhaupt nicht passieren. Und hier sind wir. Wir fordern daher den Premierminister auf, das zu tun, was er vor Monaten hätte tun sollen, und aufzustehen und diesen Sektor und die Wirtschaft unserer Provinz zu verteidigen.

Es ist nicht klar, ob die Amerikaner den Kompromiss der “technischen Abschaltungen” noch akzeptieren würden oder ob die Weitergabe der Gesetzesvorlage an das Büro des Präsidenten gestoppt werden kann.

[email protected]

twitter.com/robshaw_bc