USA geben Indien Rohstoffe für Impfstoffe und medizinische Versorgung zur Bekämpfung von Covid

Am 22. April 2021 steht in Neu-Delhi, Indien, medizinisches Personal in persönlicher Schutzausrüstung (PSA) vor der Station Covid-19 im Sir Ganga Ram Hospital in Alarmbereitschaft.

WASHINGTON – Die Regierung von Biden hat angekündigt, sofort Rohstoffe für die Herstellung von Coronavirus-Impfstoffen in Indien zur Verfügung zu stellen, da das Land daran arbeitet, den Anstieg der Covid-19-Infektionen einzudämmen.

In den letzten Wochen hat Indien mit einem rasanten Anstieg neuer Coronavirus-Infektionen zu kämpfen. Am Wochenende stellte Indien einen weiteren Weltrekord für tägliche Fälle auf und brachte die kumulierte Gesamtzahl des Landes auf 16.960.172 Fälle. nach Zahlen von Johns Hopkins zusammengestellt.

“So wie Indien zu Beginn der Pandemie Hilfe in die USA geschickt hat, als unsere Krankenhäuser unter Druck standen, sind die USA entschlossen, Indien bei Bedarf zu helfen”, sagte die Tür am Sonntag. Emily Horne, Nationale Sicherheitsrat, sprach in einer Erklärung .

Horne fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten die Rohstoffe nach Indien schicken würden, um den Covishield-Impfstoff zusammen mit Therapeutika, diagnostischen Schnelltestkits, Beatmungsgeräten und Schutzausrüstung herzustellen.

Die US Development Finance Corporation finanziert einen erheblichen Ausbau der Produktionskapazitäten bei BioE, dem Impfstoffhersteller in Indien, damit BioE bis Ende 2022 mindestens 1 Milliarde Dosen Covid-19-Impfstoff produzieren kann “, schrieb Horne. Die Vereinigten Staaten würden außerdem ein Team von Gesundheitsberatern des Center for Disease Control und von USAID nach Indien entsenden.

Die Ankündigung folgt auf einen Anruf am Sonntag zwischen Bidens nationalem Sicherheitsberater Jake Sullivan und Indiens nationalem Sicherheitsberater Ajit Doval. Sullivan “bekräftigte Amerikas Solidarität mit Indien, den beiden Ländern mit der weltweit höchsten Anzahl von Covid-19-Fällen”, heißt es in einer Lesung des Appells.

Die Antwort der USA kommt, nachdem Großbritannien, Frankreich und Deutschland zugesagt haben, Indien am Wochenende zu helfen.

Am Sonntag schrieb Biden auf Twitter, seine Regierung sei “entschlossen, Indien bei Bedarf zu helfen”.

Letzte Woche, als die USA einen neuen Rekord von 200 Millionen Dosen des Coronavirus-Impfstoffs verabreichten, sagte Biden gegenüber Reportern, seine Regierung suche nach anderen Möglichkeiten, um international zu helfen.

“Wir schauen uns an, was mit einigen der Impfstoffe geschehen wird, die wir nicht verwenden. Wir werden sicherstellen, dass sie sicher verschickt werden können.” Biden sagte am 21. April.

“Wir haben nicht genug Selbstvertrauen, um ihn jetzt nach Übersee zu schicken. Aber ich denke, wir werden es schaffen”, fügte er hinzu.